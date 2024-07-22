Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?

Политолог Можегов: у Трампа больше шансов занять кресло президента США

Maik Meyer/Keystone Press Agency
Фото: Maik Meyer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий президент США Джо Байден после провала на политических дебатах и долгих уговоров однопартийцев вышел из президентской гонки. Теперь от Демократической партии за кресло главы государства будет бороться вице-президент Камала Харрис. У кого больше шансов победить — Харрис или Трампа — и почему эксперты считают, что рокировка в рядах демократов не решила их проблем, выяснил 360.ru.

Далее — прямая речь.

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент

На сегодня шансов, конечно, больше у Трампа, поскольку он достаточно давно ведет предвыборную кампанию: в нее вложили серьезные средства, выстроили стратегию, взаимодействие с целевой аудиторией, включая спонсоров и избирателей.

Но у Камалы Харрис однозначно больше шансов занять пост президента США, чем у Байдена.

Эти выборы — не гонка альтернативных кандидатов, а демонстрация персонального отношения к претенденту от Республиканской партии. Дональд Трамп расколол американское общество на тех, кто его обожает и чуть ли не боготворил и тех, кто его ненавидит. Еще есть небольшая доля сомневающихся, за мнение которых и будут бороться кандидаты.

Annabelle Gordon/Consolidated News Photos
Фото: Annabelle Gordon/Consolidated News Photos/Global Look Press

С этой стороны Камала сильнее Байдена, потому что по всем ее персональным качествам Харрис можно считать анти-Трампом. Она женщина, представитель цветного меньшинства, не такой возрастной кандидат, как Трамп. Камала придерживается лево-либеральных взглядов, а Трамп — право-консервативных.

В этом контрасте, будучи полной противоположностью своего соперника, у Харрис есть определенные шансы на успех, особенно если она будет активно применять технологии черного пиара и компромата на Трампа.

Владимир Можегов, историк и политолог-международник

У Трампа сейчас больше шансов. Харрис не популярнее Байдена. Все ее появления на публике заканчивались полной неспособностью выражать собственные мысли. Если у Байдена деменция, то у этой женщины просто ветер в голове.

Пресса окрестила ее речь «словесным салатом»: все гадают, что она хотела сказать, понимает ли она сама, что говорит.

CNP/AdMedia
Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Думаю, ближайший месяц потратят на то, чтобы протестировать Харрис в качестве кандидата в президенты. Но окончательное решение будут принимать на съезде Демократической партии. Он пройдет 19–21 августа.

На сегодня, как я предполагаю, решения нет. Ситуация подвешенная.

Пока же Харрис не выигрывает у Трампа, как и Байден. И демократы своих проблем не решили.

Михаил Синельников-Оришак, политолог, публицист

Сейчас больше шансов победить у Трампа, просто потому что Харрис не вела никакой президентской кампании. Зато она обладает достаточным рейтингом узнаваемости, а это самое главное — не нужно объяснять, кто она такая. Кроме того, у нее большой опыт избирательных кампаний, начиная со времен, когда она боролась за место прокурора Сан-Франциско, генпрокурора Калифорнии.

Также она зарекомендовала себя как человек, умеющий задавать острые вопросы — как представителям Трампа, так и самому Байдену.

У демократов были опасения, что тень Байдена может умалить их авторитет. Поэтому его дожали однопартийцы. Видно было, что демократы провели большую работу по уговорам Байдена выйти из игры.

Hu Yousong/XinHua
Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Если же их задачей было обернуть кажущееся поражение Байдена внезапной победой Харрис, то у нее есть все шансы занять кресло президента. Если же это решение демократов спонтанное, а Байден вышел из президентской гонки на эмоциях, после дебатов, которые были не такими уж провальными, как их представили, то Демократической партии может не хватить времени.

Да и для Трампа это неприятный сюрприз. Он готовился противостоять именно Байдену, это было видно по дебатам. Теперь же его заготовочки пошли прахом, ведь все то, что годилось в борьбе с Байденом, не предъявишь Харрис.

Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?

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