Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?

На сегодня шансов, конечно, больше у Трампа, поскольку он достаточно давно ведет предвыборную кампанию: в нее вложили серьезные средства, выстроили стратегию, взаимодействие с целевой аудиторией, включая спонсоров и избирателей.

Но у Камалы Харрис однозначно больше шансов занять пост президента США, чем у Байдена.

Эти выборы — не гонка альтернативных кандидатов, а демонстрация персонального отношения к претенденту от Республиканской партии. Дональд Трамп расколол американское общество на тех, кто его обожает и чуть ли не боготворил и тех, кто его ненавидит. Еще есть небольшая доля сомневающихся, за мнение которых и будут бороться кандидаты.