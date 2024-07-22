Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?
Политолог Можегов: у Трампа больше шансов занять кресло президента США
Действующий президент США Джо Байден после провала на политических дебатах и долгих уговоров однопартийцев вышел из президентской гонки. Теперь от Демократической партии за кресло главы государства будет бороться вице-президент Камала Харрис. У кого больше шансов победить — Харрис или Трампа — и почему эксперты считают, что рокировка в рядах демократов не решила их проблем, выяснил 360.ru.
Далее — прямая речь.
Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент
На сегодня шансов, конечно, больше у Трампа, поскольку он достаточно давно ведет предвыборную кампанию: в нее вложили серьезные средства, выстроили стратегию, взаимодействие с целевой аудиторией, включая спонсоров и избирателей.
Но у Камалы Харрис однозначно больше шансов занять пост президента США, чем у Байдена.
Эти выборы — не гонка альтернативных кандидатов, а демонстрация персонального отношения к претенденту от Республиканской партии. Дональд Трамп расколол американское общество на тех, кто его обожает и чуть ли не боготворил и тех, кто его ненавидит. Еще есть небольшая доля сомневающихся, за мнение которых и будут бороться кандидаты.
С этой стороны Камала сильнее Байдена, потому что по всем ее персональным качествам Харрис можно считать анти-Трампом. Она женщина, представитель цветного меньшинства, не такой возрастной кандидат, как Трамп. Камала придерживается лево-либеральных взглядов, а Трамп — право-консервативных.
В этом контрасте, будучи полной противоположностью своего соперника, у Харрис есть определенные шансы на успех, особенно если она будет активно применять технологии черного пиара и компромата на Трампа.
Владимир Можегов, историк и политолог-международник
У Трампа сейчас больше шансов. Харрис не популярнее Байдена. Все ее появления на публике заканчивались полной неспособностью выражать собственные мысли. Если у Байдена деменция, то у этой женщины просто ветер в голове.
Пресса окрестила ее речь «словесным салатом»: все гадают, что она хотела сказать, понимает ли она сама, что говорит.
Думаю, ближайший месяц потратят на то, чтобы протестировать Харрис в качестве кандидата в президенты. Но окончательное решение будут принимать на съезде Демократической партии. Он пройдет 19–21 августа.
На сегодня, как я предполагаю, решения нет. Ситуация подвешенная.
Пока же Харрис не выигрывает у Трампа, как и Байден. И демократы своих проблем не решили.
Михаил Синельников-Оришак, политолог, публицист
Сейчас больше шансов победить у Трампа, просто потому что Харрис не вела никакой президентской кампании. Зато она обладает достаточным рейтингом узнаваемости, а это самое главное — не нужно объяснять, кто она такая. Кроме того, у нее большой опыт избирательных кампаний, начиная со времен, когда она боролась за место прокурора Сан-Франциско, генпрокурора Калифорнии.
Также она зарекомендовала себя как человек, умеющий задавать острые вопросы — как представителям Трампа, так и самому Байдену.
У демократов были опасения, что тень Байдена может умалить их авторитет. Поэтому его дожали однопартийцы. Видно было, что демократы провели большую работу по уговорам Байдена выйти из игры.
Если же их задачей было обернуть кажущееся поражение Байдена внезапной победой Харрис, то у нее есть все шансы занять кресло президента. Если же это решение демократов спонтанное, а Байден вышел из президентской гонки на эмоциях, после дебатов, которые были не такими уж провальными, как их представили, то Демократической партии может не хватить времени.
Да и для Трампа это неприятный сюрприз. Он готовился противостоять именно Байдену, это было видно по дебатам. Теперь же его заготовочки пошли прахом, ведь все то, что годилось в борьбе с Байденом, не предъявишь Харрис.