Главное о переговорах Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго: состав делегаций, важные заявления

Военные и экономисты США и Украины участвуют в переговорах Трампа и Зеленского

На переговорах президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде присутствуют представители военного и экономического блоков обеих стран. Встреча проходит 28 декабря в закрытом формате в резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

После протокольной съемки журналистов попросили покинуть площадку. Делегации разместились за обеденным столом друг напротив друга, перед участниками были разложены меню. Переговоры продолжились без прессы.

Кто вошел в делегацию США

Со стороны США, помимо Дональда Трампа, участие принимают:

Кто представляет Украину

Украинскую делегацию представляют:

Темы переговоров

Перед встречей Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает на принятие важных решений до конца года, однако их итог будет зависеть от позиции партнеров. В числе ключевых тем он называл гарантии безопасности со стороны США и Европы, военный блок вопросов, экономическую поддержку, восстановление страны и дальнейшую последовательность шагов.

Заявления перед закрытой частью встречи

Перед началом закрытых переговоров Трамп и Зеленский кратко пообщались с журналистами на крыльце резиденции. Президент США заявил, что, по его оценке, стороны демонстрируют серьезный настрой, а  процесс мирного урегулирования находится на завершающем этапе. При этом он подчеркнул, что не устанавливает жестких сроков, отметив, что его главный ориентир — завершение конфликта.

Трамп также заявил о намерении заключить «сильное» соглашение по гарантиям безопасности для Украины с участием США и Европы, добавив, что восстановление страны может принести значительные экономические возможности. Он выразил осторожный оптимизм, допустив, что переговоры во Флориде позволят приблизиться к финализации договоренностей.

В свою очередь Зеленский подтвердил, что в рамках встречи планируется обсуждение территориальных вопросов. По его словам, подготовленный совместно с американской стороной мирный план из 20 пунктов уже реализован примерно на 90%.

После публичной части переговоры продолжились в закрытом режиме в обеденном зале Мар-а-Лаго.

