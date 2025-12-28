Главное о переговорах Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго: состав делегаций, важные заявления

Военные и экономисты США и Украины участвуют в переговорах Трампа и Зеленского

На переговорах президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде присутствуют представители военного и экономического блоков обеих стран. Встреча проходит 28 декабря в закрытом формате в резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

После протокольной съемки журналистов попросили покинуть площадку. Делегации разместились за обеденным столом друг напротив друга, перед участниками были разложены меню. Переговоры продолжились без прессы.

Кто вошел в делегацию США

Со стороны США, помимо Дональда Трампа, участие принимают:

заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер,

председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн,

глава Пентагона Пит Хегсет, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс,

госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф,

зять президента Джаред Кушнер,

сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.

Кто представляет Украину

Украинскую делегацию представляют:

посол Украины в США Ольга Стефанишина,

первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица,

глава СНБО Рустем Умеров,

начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов,

советник офиса президента Александр Бевз

министр экономики Алексей Соболев.

Темы переговоров

Перед встречей Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает на принятие важных решений до конца года, однако их итог будет зависеть от позиции партнеров. В числе ключевых тем он называл гарантии безопасности со стороны США и Европы, военный блок вопросов, экономическую поддержку, восстановление страны и дальнейшую последовательность шагов.

Заявления перед закрытой частью встречи

Перед началом закрытых переговоров Трамп и Зеленский кратко пообщались с журналистами на крыльце резиденции. Президент США заявил, что, по его оценке, стороны демонстрируют серьезный настрой, а процесс мирного урегулирования находится на завершающем этапе. При этом он подчеркнул, что не устанавливает жестких сроков, отметив, что его главный ориентир — завершение конфликта.

Трамп также заявил о намерении заключить «сильное» соглашение по гарантиям безопасности для Украины с участием США и Европы, добавив, что восстановление страны может принести значительные экономические возможности. Он выразил осторожный оптимизм, допустив, что переговоры во Флориде позволят приблизиться к финализации договоренностей.

В свою очередь Зеленский подтвердил, что в рамках встречи планируется обсуждение территориальных вопросов. По его словам, подготовленный совместно с американской стороной мирный план из 20 пунктов уже реализован примерно на 90%.

После публичной части переговоры продолжились в закрытом режиме в обеденном зале Мар-а-Лаго.