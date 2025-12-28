Главное о переговорах Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго: состав делегаций, важные заявления
Военные и экономисты США и Украины участвуют в переговорах Трампа и Зеленского
На переговорах президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде присутствуют представители военного и экономического блоков обеих стран. Встреча проходит 28 декабря в закрытом формате в резиденции Трампа Мар-а-Лаго.
После протокольной съемки журналистов попросили покинуть площадку. Делегации разместились за обеденным столом друг напротив друга, перед участниками были разложены меню. Переговоры продолжились без прессы.
Кто вошел в делегацию США
Со стороны США, помимо Дональда Трампа, участие принимают:
- заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер,
- председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн,
- глава Пентагона Пит Хегсет, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс,
- госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф,
- зять президента Джаред Кушнер,
- сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.
Кто представляет Украину
Украинскую делегацию представляют:
- посол Украины в США Ольга Стефанишина,
- первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица,
- глава СНБО Рустем Умеров,
- начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов,
- советник офиса президента Александр Бевз
- министр экономики Алексей Соболев.
Темы переговоров
Перед встречей Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает на принятие важных решений до конца года, однако их итог будет зависеть от позиции партнеров. В числе ключевых тем он называл гарантии безопасности со стороны США и Европы, военный блок вопросов, экономическую поддержку, восстановление страны и дальнейшую последовательность шагов.
Заявления перед закрытой частью встречи
Перед началом закрытых переговоров Трамп и Зеленский кратко пообщались с журналистами на крыльце резиденции. Президент США заявил, что, по его оценке, стороны демонстрируют серьезный настрой, а процесс мирного урегулирования находится на завершающем этапе. При этом он подчеркнул, что не устанавливает жестких сроков, отметив, что его главный ориентир — завершение конфликта.
Трамп также заявил о намерении заключить «сильное» соглашение по гарантиям безопасности для Украины с участием США и Европы, добавив, что восстановление страны может принести значительные экономические возможности. Он выразил осторожный оптимизм, допустив, что переговоры во Флориде позволят приблизиться к финализации договоренностей.
В свою очередь Зеленский подтвердил, что в рамках встречи планируется обсуждение территориальных вопросов. По его словам, подготовленный совместно с американской стороной мирный план из 20 пунктов уже реализован примерно на 90%.
После публичной части переговоры продолжились в закрытом режиме в обеденном зале Мар-а-Лаго.