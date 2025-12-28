Зеленский заявил, что будет обсуждать с Трампом территориальные уступки

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл одну из тем своей встречи с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Об этом украинский лидер заявил в ходе анонса переговоров, прямую трансляцию с которого вел YouTube-канал Белого Дома.

По словам Зеленского, одной из тем обсуждения будут территориальные уступки в контексте достижения мирного урегулирования. Глава Белого дома добавил, что в случае достижения соглашения Киев получит серьезные экономические выгоды.

Встреча двух лидеров проходит в имении Мар-а-Лаго во Флориде. Переговоры начались с задержкой относительно официального графика. Это уже четвертая встреча двух лидеров, но первая, которая проходит во Флориде.