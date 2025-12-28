Трамп объявил о финальном этапе переговоров по Украине

Переговоры между Россией, Украиной и США вышли на завершающую стадию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед началом встречи с Владимиром Зеленским в своем поместье Мар-а-Лаго, трансляцию с места событий вел Fox News .

Американский лидер полагает, что мирное соглашение должно быть достигнуто в ближайшее время. В противном случае, по его мнению, конфликт рискует затянуться на неопределенный срок.

Президент США также выступил в защиту серьезности намерений Кремля. Он отверг предположения о том, что Москва якобы не настроена на мирный диалог. Также политик указал на продолжающиеся удары Киева по территории России.

Трамп выразил уверенность в том, что все участники конфликта на самом деле хотят заключить итоговое соглашение.

Политик отметил, что страны Европы будут «очень сильно вовлечены» в будущие гарантии безопасности. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по использованию замороженных российских активов европейская сторона еще не приняла.

Американский лидер пообещал, что предлагаемая сделка будет «выгодной для всех». По его оценке, прекращение огня и последующее урегулирование принесут Украине значительные экономические выгоды.

Трамп добавил, что ожидает «отличной встречи». Он считает, что и Зеленский, и Путин «хотят заключить сделку» (make a peace deal). Глава Белого дома анонсировал звонок президенту России после разговора с Владимиром Зеленским.

Переговоры проходят в главном обеденном зале резиденции. В Киеве ранее выражали обеспокоенность тем, что предварительный звонок Трампа в Москву создает «не лучший фон» для встречи.