03 августа 2024 16:14 США придумали себе свою Венесуэлу. Холят и лелеют, но горшочек все равно не варит Блогер «Голос Мордора»: США придумали себе свою Венесуэлу 0 0 0 Фото: Global Look Press Мир

Венесуэла

США признают победу кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутии на выборах в Венесуэле. С таким заявлением выступил глава Госдепа Энтони Блинкен. Блогер и автор Telegram-канала «Голос Мордора» с иронией отметил, что у Штатов, судя по всему, есть некая своя альтернативная Венесуэла. Что в итоге ждет «американского победителя», он объяснил в колонке для Telegram-канала 360.ru.

Далее — его прямая речь.

Похоже, что у США есть какая-то своя Венесуэла, прямо как у знаменитого робота Бендера — с блек-джеком и ш***. И ведь упорные ребята — не сдаются и продолжают эту свою Венесуэлу холить и лелеять. Как любимую игрушку. Очень хочется американцам, чтобы эта выдуманная, виртуальная Венесуэла превратилась в самую настоящую. Но горшочек почему-то не варит.

А между тем у выдуманной американцами Венесуэлы уже второй президент. Первым был Хуан Гуайдо, ставший посмешищем для всего мира.

Забавно, как после выборов многие западные страны признали его президентом, а потом стыдливо отзывали это признание или же вообще о нем забывали. А Гуайдо изображал бурную президентскую деятельность, которая тоже абсолютно ничего не значила. Еще один хороший пример из этой серии — Светлана Тихановская, но у нее статус повыше, так как удостоверение президента Белоруссии ей выдал сам президент могучей Литвы.

Кстати, про Свету-котлету тоже все потихоньку забывают, несмотря на ее отчаянные попытки напомнить о себе. Да и кормовая база сужается, а в рядах беглой «белорусской оппозиции» начинается активная драка за гранты и пособия. Жрать же хочется.

Я очень надеялся, что дед Джо Байден прямо по прилете российских мальчишей-плохишей в буржуинство одарит одного из них званием «президента России». Хорошо, чтобы Яшина*, но не срослось. А то смешно было бы. Но вернемся к Венесуэле, у которой теперь новый президент. Нет, неправильно — теперь Венесуэл две и президентов тоже двое.

Одна Венесуэла — настоящая. С президентом Николасом Мадуро, с сильной армией и природными ископаемыми, которые и являются тем, на что американцы раззявили свой роток.

И есть вторая — виртуальная с президентом Гонсалесом. Помните такой классный твист начала шестидесятых «Спиди Гонсалес»?

И в мультике еще есть. Быстрый и бессмысленный персонаж. В случае с венесуэльским Гонсалесом — просто бессмысленный.

Но он обязательно будет получать денежное содержание от США. И его признают европейские страны. А потом с ним случится ровно то же самое, что и с Хуаном Гуайдо.

Уйдет в политическое забвение, абсолютное и позорное. А настоящая Венесуэла останется. Со своим законным президентом и своими природными богатствами, которые так нужны США. *внесен в реестр иноагентов в России.