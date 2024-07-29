Латиноамериканские страсти. Как прошли президентские выборы в Венесуэле и что теперь будет
Профессор Мартынов не исключил риск гражданской войны в Венесуэле после выборов
Венесуэльский президент победил на выборах и готовится вновь вступить в должность. Соседние страны этому не рады: они поддерживали оппозицию и хотели бы ее победы. Но, похоже, придется утешаться русской пословицей «стерпится — слюбится», ведь устраивать вооруженный конфликт выйдет себе дороже.
Выборы в Венесуэле — 2024
Венесуэла подвела предварительные итоги президентских выборов. Действующий президент, 61-летний Николас Мадуро, одержал победу, перешагнув отметку в 50% голосов после обработки большей части протоколов. Владимир Путин поздравил венесуэльского коллегу с переизбранием.
Накануне выборов власти Аргентины, Эквадора, Коста-Рики, Парагвая, Панамы, Уругвая и Перу потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. Правительство Венесуэлы назвало такие заявления попыткой вмешательства других государств в выборы.
Президент Аргентины Хавьер Милей отказался признавать победу Мадуро и заявил, что, по его информации, лидером стал представитель оппозиции Гонсалес, за которого, согласно официальным данным, проголосовало чуть более 44% избирателей. Власти Перу и Чили тоже не стали признавать результаты венесуэльских выборов.
Чем известен Николас Мадуро
Николас Мадуро так и не смог получить высшее образование. Но это не помешало молодому водителю автобуса прийти в политику и даже создать свою левую партию. Позже он избирался в венесуэльскую палату депутатов и Национальную ассамблею, был спикером парламента.
Мадуро также помогал в освобождении революционера Уго Чавеса, а впоследствии активно участвовал в его избирательной кампании, занимал посты министра иностранных дел и вице-президента страны. Так что вполне закономерно после смерти 47-го президента Венесуэлы стал его преемником и следующим лидером страны.
Начиная с марта 2013 года социалист Мадуро остается бессменным главой Боливарианской Республики. Исключением стал отрезок в четыре года — с 2019-го по 2023-й: из-за политического кризиса в стране у власти тогда оказался исполняющий обязанности президента Хуан Гуайдо.
Кто такой Эдмундо Гонсалес
Оппонентом Мадуро на нынешних президентских выборах стал 74-летний Эдмундо Гонсалес. Ранее он работал в посольствах Венесуэлы в Сальвадоре, Бельгии, США, Аргентине и Алжире. Сейчас входит в редакционную коллегию венесуэльской газеты El Nacional и представляет политический оппозиционный альянс «Единая платформа».
Лидер оппозиции в республике — Мария Мачадо, но она не имеет права занимать политические должности. Поэтому Гонсалес выступает от ее имени и всех остальных оппозиционных партий — другого сильного кандидата попросту не было. При этом его считают проамериканским политиком.
Гонсалес заявлял, что своей целью видит объединение венесуэльцев и возвращение политических изгнанников с последующим восстановлением экономики и демократии, писала Buenos Aires Times.
Будет ли переворот в Венесуэле после выборов
Если юридически признают победу Мадуро, ситуация со временем уляжется, отметил в разговоре с 360.ru профессор МГИМО Борис Мартынов. Сейчас в Аргентине и Чили крайне пролиберальные установки, а президенты этих стран — Хавьер Милей и Габриэль Борич — мягко говоря, эксцентричны.
То, что они эксцентричны, признают даже внутри Аргентины и Чили. И эта эксцентричность не позволяет, как мне кажется, более трезво воспринимать реальность. Они руководствуются какими-то правилами, необязательно спущенными с Севера, — у них, выражаясь обыденным языком, свои тараканы в голове.
Борис Мартынов
Профессор напомнил, что похожее случилось в 2019 году, когда был пик венесуэльского кризиса. Тогда Соединенные Штаты пытались организовать интервенцию и хотели собрать под свои знамена другие латиноамериканские страны. Но никто не согласился свергать Мадуро, поскольку это никому не было интересно.
Интересно
«Времена изменились. Знаете, сейчас идеологии из Латинской Америки стали уходить — на их место приходит прагматизм. Венесуэла не та страна, которую можно взять, отбросить и забыть о ней. Она обладает крупнейшими в мире запасами нефти», — напомнил Мартынов.
По мнению собеседника 360.ru, возмущения латиноамериканских политиков исходом венесуэльских выборов — просто буря в стакане воды, которая скоро уляжется. К тому же очень многое зависит от позиции Бразилии, а она, похоже, склонна принимать победу Мадуро.
Отказ части латиноамериканских стран признавать результаты выборов скорее повлияет на них самих, уточнил Мартынов. Ведь гражданская война и сумятица в Венесуэле — а эту возможность не стоит отвергать — выйдет боком соседям.
«И так из Венесуэлы наблюдается серьезный поток мигрантов в соседние страны, которым не нужно, чтобы таких приезжих стало еще больше. У них самих серьезные проблемы в экономике и достаточно бедняков, чтобы еще и чужих принимать», — заметил профессор.
Кто поддерживает Мадуро
Насколько весома на политической арене Венесуэлы фигура оппозиционера Эдмундо Гонсалеса, можно судить по тому, сколько людей за него проголосовали, добавил Мартынов.
Конечно, в Венесуэле существует серьезная прослойка оппозиционеров, которые ориентированы на Соединенные Штаты. Было бы странно, если бы этого не было — такое существует в любой стране. Но вес и влияние США в регионе падают константно. Приходят новые акторы, прежде всего Китай.
Борис Мартынов
То, что Мадуро сильно помогло в прошлый раз удержать власть, поможет и сейчас: прежде всего речь идет о военной верхушке, армии и неимущих слоях населения. Это поддержка и опора президента Венесуэлы.
«Армия в Латинской Америке играет серьезную роль. Соединенные Штаты хотели свергнуть Мадуро, но забыли, что нужно было работать с армией. А Мадуро, надо отдать ему должное, с армией работал. Конечно, там были уклонисты и диссидентствующие, но в целом силовые структуры поддерживают своего президента», — подытожил профессор.