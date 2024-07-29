Сегодня 15:33 Латиноамериканские страсти. Как прошли президентские выборы в Венесуэле и что теперь будет Профессор Мартынов не исключил риск гражданской войны в Венесуэле после выборов 0 0 0 Фото: Митинг сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Каракас, 25 июля 2024 года. Li Muzi / Global Look Press Мир

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Венесуэльский президент победил на выборах и готовится вновь вступить в должность. Соседние страны этому не рады: они поддерживали оппозицию и хотели бы ее победы. Но, похоже, придется утешаться русской пословицей «стерпится — слюбится», ведь устраивать вооруженный конфликт выйдет себе дороже.

Выборы в Венесуэле — 2024 Венесуэла подвела предварительные итоги президентских выборов. Действующий президент, 61-летний Николас Мадуро, одержал победу, перешагнув отметку в 50% голосов после обработки большей части протоколов. Владимир Путин поздравил венесуэльского коллегу с переизбранием. Накануне выборов власти Аргентины, Эквадора, Коста-Рики, Парагвая, Панамы, Уругвая и Перу потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. Правительство Венесуэлы назвало такие заявления попыткой вмешательства других государств в выборы. Президент Аргентины Хавьер Милей отказался признавать победу Мадуро и заявил, что, по его информации, лидером стал представитель оппозиции Гонсалес, за которого, согласно официальным данным, проголосовало чуть более 44% избирателей. Власти Перу и Чили тоже не стали признавать результаты венесуэльских выборов.

Фото: Президент Венесуэлы Николас Мадуро готовиться опустить избирательный бюллетень, Каракас, 28 июля 2024 года. Li Muzi / Global Look Press

Чем известен Николас Мадуро Николас Мадуро так и не смог получить высшее образование. Но это не помешало молодому водителю автобуса прийти в политику и даже создать свою левую партию. Позже он избирался в венесуэльскую палату депутатов и Национальную ассамблею, был спикером парламента. Мадуро также помогал в освобождении революционера Уго Чавеса, а впоследствии активно участвовал в его избирательной кампании, занимал посты министра иностранных дел и вице-президента страны. Так что вполне закономерно после смерти 47-го президента Венесуэлы стал его преемником и следующим лидером страны. Начиная с марта 2013 года социалист Мадуро остается бессменным главой Боливарианской Республики. Исключением стал отрезок в четыре года — с 2019-го по 2023-й: из-за политического кризиса в стране у власти тогда оказался исполняющий обязанности президента Хуан Гуайдо.

Фото: Николас Мадуро во время встречи с коллегой из Ирана, 12 июня 2023 года. Jesus Vargas / Global Look Press

Кто такой Эдмундо Гонсалес Оппонентом Мадуро на нынешних президентских выборах стал 74-летний Эдмундо Гонсалес. Ранее он работал в посольствах Венесуэлы в Сальвадоре, Бельгии, США, Аргентине и Алжире. Сейчас входит в редакционную коллегию венесуэльской газеты El Nacional и представляет политический оппозиционный альянс «Единая платформа». Лидер оппозиции в республике — Мария Мачадо, но она не имеет права занимать политические должности. Поэтому Гонсалес выступает от ее имени и всех остальных оппозиционных партий — другого сильного кандидата попросту не было. При этом его считают проамериканским политиком. Гонсалес заявлял, что своей целью видит объединение венесуэльцев и возвращение политических изгнанников с последующим восстановлением экономики и демократии, писала Buenos Aires Times.

Фото: Кандидат в президенты Венесуэлы от оппозиции Эдмундо Гонсалес и лидер оппозиции Мария Мачадо на предвыборном митинге, Каракас, 4 июля 2024 года. Jean pier Arguinzones / Global Look Press

Будет ли переворот в Венесуэле после выборов Если юридически признают победу Мадуро, ситуация со временем уляжется, отметил в разговоре с 360.ru профессор МГИМО Борис Мартынов. Сейчас в Аргентине и Чили крайне пролиберальные установки, а президенты этих стран — Хавьер Милей и Габриэль Борич — мягко говоря, эксцентричны.

То, что они эксцентричны, признают даже внутри Аргентины и Чили. И эта эксцентричность не позволяет, как мне кажется, более трезво воспринимать реальность. Они руководствуются какими-то правилами, необязательно спущенными с Севера, — у них, выражаясь обыденным языком, свои тараканы в голове. Борис Мартынов

Профессор напомнил, что похожее случилось в 2019 году, когда был пик венесуэльского кризиса. Тогда Соединенные Штаты пытались организовать интервенцию и хотели собрать под свои знамена другие латиноамериканские страны. Но никто не согласился свергать Мадуро, поскольку это никому не было интересно.

Интересно Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о «серьезных опасениях» США из-за выборов в Венесуэле. Дипломат отметил, что его страна приветствует мужество венесуэльцев и их приверженность демократии. Однако Соединенные Штаты опасаются, что объявленные результаты выборов «не отражают волю граждан». Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о «серьезных опасениях» США из-за выборов в Венесуэле. Дипломат отметил, что его страна приветствует мужество венесуэльцев и их приверженность демократии. Однако Соединенные Штаты опасаются, что объявленные результаты выборов «не отражают волю граждан».

«Времена изменились. Знаете, сейчас идеологии из Латинской Америки стали уходить — на их место приходит прагматизм. Венесуэла не та страна, которую можно взять, отбросить и забыть о ней. Она обладает крупнейшими в мире запасами нефти», — напомнил Мартынов. По мнению собеседника 360.ru, возмущения латиноамериканских политиков исходом венесуэльских выборов — просто буря в стакане воды, которая скоро уляжется. К тому же очень многое зависит от позиции Бразилии, а она, похоже, склонна принимать победу Мадуро.

Фото: Президент Венесуэлы Николас Мадуров в гостях у президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, 29 мая 2023 года. IMAGO/Frederico Brasil / Global Look Press

Отказ части латиноамериканских стран признавать результаты выборов скорее повлияет на них самих, уточнил Мартынов. Ведь гражданская война и сумятица в Венесуэле — а эту возможность не стоит отвергать — выйдет боком соседям. «И так из Венесуэлы наблюдается серьезный поток мигрантов в соседние страны, которым не нужно, чтобы таких приезжих стало еще больше. У них самих серьезные проблемы в экономике и достаточно бедняков, чтобы еще и чужих принимать», — заметил профессор.

Кто поддерживает Мадуро Насколько весома на политической арене Венесуэлы фигура оппозиционера Эдмундо Гонсалеса, можно судить по тому, сколько людей за него проголосовали, добавил Мартынов.

Конечно, в Венесуэле существует серьезная прослойка оппозиционеров, которые ориентированы на Соединенные Штаты. Было бы странно, если бы этого не было — такое существует в любой стране. Но вес и влияние США в регионе падают константно. Приходят новые акторы, прежде всего Китай. Борис Мартынов

То, что Мадуро сильно помогло в прошлый раз удержать власть, поможет и сейчас: прежде всего речь идет о военной верхушке, армии и неимущих слоях населения. Это поддержка и опора президента Венесуэлы. «Армия в Латинской Америке играет серьезную роль. Соединенные Штаты хотели свергнуть Мадуро, но забыли, что нужно было работать с армией. А Мадуро, надо отдать ему должное, с армией работал. Конечно, там были уклонисты и диссидентствующие, но в целом силовые структуры поддерживают своего президента», — подытожил профессор.