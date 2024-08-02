США назвали кандидата от оппозиции победителем на выборах в Венесуэле

Блинкен: на выборах в Венесуэле США признают победу оппозиционера Уррутия

Из-за большого количества ошибок при подсчете результатов и обработке избирательных бюллетеней на выборах в Венесуэле местные власти не учли волю своего народа, поэтому Соединенные Штаты признают победу кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутия. С таким заявлением выступила пресс-служба Госдепа США.

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что Национальный избирательный совет Венесуэлы все еще не предоставил данные по подсчету всех бюллетеней, однако заблаговременно объявил действующего президента страны Николаса Мадуро победителем.

«Их неспособность предоставить официальные результаты голосования, а также многочисленные нарушения в ходе всего процесса лишили какой-либо достоверности объявленный результат», — сказал он.

Действующий глава государства Николас Мадуро в ходе выборов 28 июля набрал 51,2% голосов, на счету Уррутии 44,2%. После этого в стране вспыхнули массовые беспорядки.