США переименовали Мексиканский залив. Но мир вряд ли перепишет свои карты
Политолог Дудаков: в мире вряд ли признают переименование Мексиканского залива
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский, сообщило Министерство внутренних дел США. Теперь специальный совет при ведомстве должен оперативно обновить данные в Информационной системе географических названий страны. Признают ли переименование залива в мире — в материале 360.ru.
Почему Трамп решил переименовать залив
Впервые Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив 7 января. В ответ на это президент Мексики Клаудия Шейнбаум сказала, что «звучит неплохо» название «Мексиканская Америка».
Одновременно с этим экс-министр культуры Мексики Хосе Альфонсо Суарес дель Реаль напомнил, что название «Мексиканский залив» признано на международном уровне и используется в качестве морского навигационного ориентира на протяжении сотен лет.
Согласно заявлению МВД, переименование акватории подтверждает стремление США сохранить исключительное наследие государства и обеспечить будущим поколениям американцев возможность чтить память героев и исторические ценности.
«Признавая постоянный вклад залива в экономическую силу и жизнеспособность Соединенных Штатов, президент Дональд Трамп подтверждает его центральное значение для нации, официально переименовывая его в Американский залив», — заявили в министерстве.
Залив служит одним из важнейших активов в экономике и истории США, а также краеугольным камнем роста нации, добавили в МВД.
Как в Мексике отреагировали на переименование залива
Указ Трампа о переименовании Мексиканского залива коснется лишь шельфовой части. Для Мексики и остального мира название останется прежним, заявила президент страны Шейнбаум.
«В указе сказано, что он будет называться заливом Америки на их континентальном шельфе. <> То, что соответствует континентальному шельфу США, они называют заливом Америки. Для нас это по-прежнему Мексиканский залив, как и для остального мира», — подчеркнула она.
Мнение политолог о переименование Мексиканского залива
Большинство стран мира заняли нейтральную позицию, отстранившись от ситуации с переименованием Мексиканского залива, рассказал 360.ru политолог-американист Малек Дудаков.
«Для Мексики, конечно, это неприятно. И поэтому Мексика, большинство стран Центральной Америки и Латинской Америки не будут признавать Мексиканский залив заливом Америки. Но, например, мы слышим подобные заявления со стороны некоторых европейских стран. В частности, Британия тоже продолжит называть Мексиканский залив Мексиканским заливом», — отметил специалист.
По его словам, это действительно внутриамериканская история.
«На американских картах он будет называться заливом Америки, и Трамп это назовет какой-то „большой победой“ и доказательством того, что он возвращает тот самый мифический „золотой век Америки“. Но весь остальной мир, скорее всего, продолжит Мексиканский залив считать Мексиканским», — считает политолог.
В заключение он добавил, что союзники США типа той же Великобритании не торопятся переписывать свои карты.