США переименовали Мексиканский залив. Но мир вряд ли перепишет свои карты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский, сообщило Министерство внутренних дел США. Теперь специальный совет при ведомстве должен оперативно обновить данные в Информационной системе географических названий страны. Признают ли переименование залива в мире — в материале 360.ru.

Почему Трамп решил переименовать залив

Впервые Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив 7 января. В ответ на это президент Мексики Клаудия Шейнбаум сказала, что «звучит неплохо» название «Мексиканская Америка».

Одновременно с этим экс-министр культуры Мексики Хосе Альфонсо Суарес дель Реаль напомнил, что название «Мексиканский залив» признано на международном уровне и используется в качестве морского навигационного ориентира на протяжении сотен лет.

Согласно заявлению МВД, переименование акватории подтверждает стремление США сохранить исключительное наследие государства и обеспечить будущим поколениям американцев возможность чтить память героев и исторические ценности.

«Признавая постоянный вклад залива в экономическую силу и жизнеспособность Соединенных Штатов, президент Дональд Трамп подтверждает его центральное значение для нации, официально переименовывая его в Американский залив», — заявили в министерстве.

Залив служит одним из важнейших активов в экономике и истории США, а также краеугольным камнем роста нации, добавили в МВД.