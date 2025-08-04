Сегодня 13:30 Спермогейт Майи Санду: почему скандал со звездными геями был лишь вопросом времени 0 0 0 Фото: IMAGO/ARCHEOPIX / www.globallookpress.com Мир

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Майя Санду попала в новый скандал: если раньше СМИ писали о ее ориентации и якобы поцелуях с девушками, то теперь речь идет о тайной скупке биоматериала известных геев. Что известно о спермогейте политика, ее личной жизни и ценностях, которые поддерживает, — в материале 360.ru.

Санду замешана в скандале с нелегальной покупкой спермы звезд О грандиозном скандале с тайным банком спермы Санду стало известно в конце июля. По информации издания okmagazine (OK), на протяжении нескольких лет Санду скупала незаконно полученные образцы спермы у известных геев* мирового шоубиза.

Молдавский лидер потратила на это не менее 400 тысяч долларов, утверждает OK. По информации источников журнала, биоматериал хранился в Центре суррогатного материнства в Калифорнии. Клиника, принадлежащая организации, вместо утилизации спермы занималась ее перепродажей.

Фото: РИА «Новости»

Известно, что Санду скупила образцы биоматериала певца Рикки Мартина, актера Нила Патрика Харриса и композитора Элтона Джона. Помимо нетрадиционной ориентации*, всех их объединяет наличие детей от суррогатных матерей. «Скупка краденой спермы, как краденых ролексов, является нарушением очень высокого уровня», — отметил голливудский адвокат Аллен Грубман.

Что известно о личной жизни Майи Санду Санду 53 года. Незамужняя, бездетная и скрытная. На вопросы журналистов о тайном банке спермы в ее офисе ожидаемо отмолчались. И, вероятно, зря. Особенно на фоне множества слухов о сексуальной ориентации политика. О ней пишут и молдавские и не молдавские СМИ не первый год. Масла в огонь в том числе подлило ее решение о присоединении Молдавии к Стамбульской конвенции Совета Европы, продвигающей гомосексуализм как норму.

Фото: Lian Yi/XinHua / www.globallookpress.com

«Признайся, что ты лесбиянка, или боишься до выборов?» С приходом к власти Санду возобновила в Кишиневе регулярные «марши солидарности», в которых принимают участие члены правительства, депутаты ПДС (правящая президентская партия «Действие и солидарность»), представители либеральных партий и западные дипломаты, напомнило EADaily. Когда летом 2024 года в Кишиневе собирались провести очередное ЛГБТ*-шествие с призывом к Санду обратился лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов Игорь Додон. Решение сделать это было связано с тем, что глава государства этот «движ» активно поддерживала и продвигала.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa / www.globallookpress.com

«Майя Санду, предлагаю тебе сделать каминг-аут и сказать, с кем ты: завтра с традиционными семьями или послезавтра с геями и лесбиянками? Мы знаем, что ты поддерживаешь марш сексменьшинств. Так скажи об этом честно гражданам. Или боишься сделать это перед выборами и снова отправишь туда Алайбу или еще кого?» — написал Додон в своем обращении.

Представители сексменьшинств намерены пройти маршем вместе с послами, их будут охранять сотни, а то и тысячи полицейских. Чего вы боитесь, если считаете, что вы правы? Мы должны остановить это, во имя будущего наших детей, и когда мы придем к власти, мы это сделаем. Сейчас же мы должны дать четкий сигнал, что мы, молдаване, не поддерживаем это. Игорь Додон

Поцелуи в Мюнхене За несколько месяцев до призывов Додона совершить каминг-аут, СМИ узнали о подозрительном поведении Санду в Германии. Moldova Mirror в своем YouTube-канале обнародовало репортаж, подтверждающий странности в поведении главы государства. Например, ее заметили целующейся с подружкой в Мюнхене.

Невероятно похожая на Санду женщина неоднократно попадала на камеры во время прогулок с незнакомкой по улицам Баварии. В то же время президент Молдавии находилась за рубежом.

Фото: РИА «Новости»

«У Санду нет детей, она никогда не была замужем. Но порассуждать о семейных ценностях она любит. Разумеется, европейских. Первое, что сделала Санду, придя к власти, — открыла офис ЛГБТ * в Кишиневе», — напомнили авторы материала. Сама Санду тогда оказалась крайне недовольна публикациями в СМИ насчет своей ориентации. Она все отрицает и всеми силами преследует обвинителей. * ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.