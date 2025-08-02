Президент Молдавии Майя Санду на протяжении нескольких лет скупала незаконно полученные образцы спермы у известных геев* мирового шоу-бизнеса, потратив на это не менее 400 тысяч долларов. Об этом сообщил Life.ru .

Биологический материал хранился в Центре суррогатного материнства в Калифорнии.

Принадлежащая организации клиника вместо утилизации полученного от знаменитостей материала занималась перепродажей.

Президент Молдавии скупила образцы спермы певца Рикки Мартина, композитора Элтона Джона и актера Нила Патрика Харриса. Всех их объединяет нетрадиционная сексуальная ориентация*, а также наличие детей от суррогатных матерей.

О личной жизни президента Молдавии Майи Санду известно немного. Сейчас ей 53 года, по официальным данным, мужа и детей у нее нет. С какой целью она скупила биоматериал, неизвестно. Но сама подобная сделка грозит крупным скандалом и уголовным делом.

«Скупка краденой спермы, как краденых ролексов, является нарушением очень высокого уровня», — заявил голливудский адвокат Аллен Грубман.

В начале апреля молдавский политик Виктория Шапа призвала власти республики прекратить винить во внутренних проблемах Россию. Она подчеркнула, что президент Молдавии Майя Санду каждый раз ссылается на российское влияние, даже при вопросах о плохом состоянии дорог, закрытии школ и больниц.

ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.