«Совет мира» Трампа испытают на Газе. Новая структура отберет у ООН лавры миротворца?

Придуманный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» по Газе сначала рассматривали как площадку, гарантирующую прекращение боевых действий на палестинской территории. Но после вторжения в Венесуэлу организацию стали воспринимать как отдельную международную структуру, которая станет вызовом ООН и полностью изменит систему международных отношений.

Когда появился «Совет мира» по Газе

Создание «Совета мира» по Газе включили во вторую часть сделки о прекращении боев между Израилем и группировкой ХАМАС. Стороны пришли к договоренностям осенью прошлого года при посредничестве США и арабских стран. Первая часть предусматривала приостановку боевых действий, возобновление поставок гуманитарной помощи на палестинскую территорию, передачу Израилю выживших и тел погибших заложников. Во второй части говорилось о выводе войск ЦАХАЛ, разоружении ХАМАС и передаче управления Газой временной гражданской администрации при участии международных посредников.

Внешним гарантом соблюдения условий и должен стать «Совет мира», который проследит, чтобы конфликт не возобновился, а также привлечет внешних инвесторов, которые оплатят восстановление сектора.

Фото: Omar Ashtawy / www.globallookpress.com

Кто вошел в «Совет мира» по Газе

С официальным объявлением о создании «Совета мира» по Газе президент США Дональд Трамп выступил в минувшую пятницу, 15 января. На своей странице в социальной сети Truth Social он назвал площадку «самым великим и престижным советом, когда-либо собранным». В пресс-службе Белого дома заявили, что в состав исполнительного комитета «Совета мира» по Газе вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.

Страны Ближнего Востока представят министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, катарский дипломат Али Аль-Тавади, египетский генерал Хасан Рашад, а также министры иностранных дел ОАЭ Рим Аль-Хашими, Якир Габай и Сигрид Кааг.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не принимал участия в согласовании исполкома и полностью с ним не согласен, так как большая часть участников считается сторонниками Палестины и противниками его страны. Представители Белого дома в комментарии The Jerusalem Post заявили, что «Совет мира» по Газе — полностью американский проект и только президент определяет состав его исполкома. «Если Нетаньяху хочет, чтобы администрация Трампа разобралась с Газой, мы сделаем это по-своему», — подчеркнули в комментарии.

Фото: White House

По данным агентства Bloomberg, США отправили приглашения для участия в «Совете мира» по Газе 60 мировым лидерам. Ознакомившиеся с уставом новой организации журналисты выяснили, что для представителей различных государств участие в «Совете мира» ограничено тремя годами. Чтобы стать постоянным членом, необходимо заплатить один миллиард долларов вступительного взноса, который пойдет на восстановление палестинской автономии. Документ предусматривает, что президент США Дональд Трамп займет пост первого председателя и его голос станет решающим в принятии решений, какую страну пригласить.

«Совет мира» по Газе нацелился на другие конфликты

Из текста устава новой организации, который привело Bloomberg, следует, что «Совет мира» по Газе — это международная организация, нацеленная на восстановление стабильности и надежного и законного управления с прочным миром «в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта». Это означает, что планы американской администрации шире, чем урегулирование ситуации в палестинском анклаве, на который «Совет мира» получил мандат Совета Безопасности ООН. Западные и арабские дипломаты в комментарии газете Financial Times заявили, что обеспокоены его амбициями стать посредником в противостояниях за пределами палестинского анклава.

Фото: РИА «Новости»

«Администрация Трампа рассматривает „Совет мира“ как потенциальную замену ООН, своего рода параллельный неофициальный орган для решения других конфликтов за пределами Газы», — заявил один из собеседников издания. Он добавил, что государства Ближнего Востока относятся к этой идее с настороженностью. Источники журналистов в Белом доме отмечали, что члены администрации Трампа выдвинули идею расширения участия «Совета мира» в урегулировании конфликта на Украине и ситуации в Венесуэле. Официальный представитель администрации США опроверг это сообщение. Он подчеркнул, что работа «Совета мира» сосредоточена на решении конфликта между Израилем и Газой и выхода за его рамки не произойдет.

Как «Совет мира» урегулирует конфликт в Газе

Включение представителей Катара и Египта в «Совет мира» увеличило шансы склонить ХАМАС к выполнению всех условий мирной сделки. Об этом 360.ru сказал политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Он подчеркнул, что обе ближневосточные страны имеют достаточные рычаги влияния на группировку. «Катар — один из ведущих источников финансирования палестинцев, Египет напрямую граничит с сектором Газа, все гуманитарные грузы идут через него», — указал Станкевич. Политолог добавил, что Катар также предоставил убежище политическому крылу палестинской группировки. Поэтому шансы, что вступившие в «Союз мира» страны убедят ХАМАС выполнить свои обязательства, достаточно велики.

Фото: РИА «Новости»

«Совет мира» по Газе станет альтернативой ООН?

Альтернативы для ООН сейчас нет. Трамп использует «Совет мира» по Газе в качестве теста. Если модель сработает удачно, то он начнет создавать подобные структуры для разрешения других конфликтов, заявил Станкевич. «Трамп не хочет никакой альтернативы ООН создавать. Он хочет создавать по каждому конфликту, которые Штаты так или иначе интересуют, такие „Советы мира“, первый из которых Трамп попробует на секторе Газа», — пояснил политолог. Станкевич не исключил, что следующий «Совет мира» займется восстановлением Украины после окончания боевых действий.

Такие идеи мелькали в окружении Трамп. Это никак не заменяет ООН как единственную глобальную структуру по упорядочиванию мира.

Он отметил, что создание «Совета мира» по Газе показало, что США усилили дистанцирование от международной организации. Вашингтон уже сократил свой финансовый взнос и в дальнейшем станет меньше участвовать в работе ООН. «Поэтому для ООН есть смысл перебазироваться из США в Европу — в Женеву или Вену. Реформировать свои руководящие органы, включая Совет Безопасности», — предложил Станкевич. По его словам, организация сейчас нужна странам Глобального Юга, поэтому за ее сохранение выступают Россия и Китай. То, что США начнут сворачивать свою работу в ООН, очевидно, но произойдет это нескоро.