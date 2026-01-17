Стал известен состав Совета мира по Газе

В состав Совета мира по Газе вошли Рубио, Уиткофф, Кушнер, Блэр и Ажай Банга

В состав Совета мира по Газе вошли государственный секретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, глава Всемирного банка Ажай Банга, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, миллиардер Марк Роуэн и заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Председательство над Советом взял на себя президент США Дональд Трамп. В Белом доме отметили, что участники структуры обладают необходимым опытом в области экономической стратегии, инфраструктуры, дипломатии и развития.

«Каждый член Совета курирует определенное направление деятельности, имеющее значение для стабилизации ситуации в секторе Газа и обеспечения долгосрочного успеха», — добавили в пресс-службе.

Советниками Трамп назначил Алье Лайтстоуна и Джоша Грюнбаума. Число членов Совета в будущем может увеличиться.

Ранее Израиль обвинили в затягивании реализации мирной сделки Трампа по Газе.