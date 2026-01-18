Трамп озвучил цену за постоянное членство в «Совете мира» по Газе

Bloomberg: Трамп потребовал у стран более $1 млрд за место в совете по Газе

Президент США Дональд Трамп предложил странам, желающим получить постоянное место в так называемом «Совета мира» по Газе, заплатить более одного миллиарда долларов (77,8 миллиарда рублей). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект устава этого органа.

Согласно проекту документа, после вступления устава в силу каждое государство-участник сможет исполнять свои функции в совете не более трех лет. Продление возможно по решению председателя.

«Ограничение трехлетнего срока членства не распространяется на государства-участников, которые внесут в „Совет мира“ денежный взнос в размере более одного миллиарда долларов США в течение первого года с момента вступления устава в силу», — заявили в публикации.

Первым председателем Совета станет Трамп. Он решит, какие страны пригласить, а также утвердит официальную печать органа. Члены Совета все решения будут принимать большинством голосов.

Ранее в Белом доме сообщили, кто войдет в состав совета. В частности, зять Трампа Джаред Кушнер и бывший британский премьер Тони Блэр.