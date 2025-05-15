Сегодня 03:11 Соглашения Авраама: зачем США толкают Сирию в объятия Израиля Арабист Зинин: подписание Соглашений Авраама сирийцы воспримут как капитуляцию 0 0 0 Фото: Saudi Press Agency/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

США

Израиль

Сирия

Международные отношения

Войны

Россия

Палестина

Лидер США Дональд Трамп встретился в Саудовской Аравии с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Это первая за 25 лет встреча между лидерами двух стран. Трамп призвал сирийского коллегу подписать Соглашения Авраама с Израилем. Что это такое и согласится ли Сирия на эту сделку — в материале 360.ru.

Что такое Соглашения Авраама Соглашения Авраама — серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, подписанных в 2020–2021 годах. Документ подписали Израиль с одной стороны и три страны с другой: Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко. Власти Судана выразили заинтересованность в присоединении к соглашениям и подписали декларативную часть документа, но процесс остался незавершенным. Многие арабские страны, хоть и не высказали прямой критики соглашения, но восприняли ее прохладно. Радикально настроенные исламские группировки выступили открыто против нормализации отношений с Израилем.

Фото: Saudi Press Agency/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Соглашения Авраама подписали при первой администрации Трампа при активном участии США. Штаты способствовали подписанию документа посулами, экономическими и политическими «плюшками». США заключили с ОАЭ масштабную сделку о поставке вооружений, в том числе истребителей F-35, признали контроль Марокко над спорными территориями Западной Сахары, а также исключили Судан из своего списка государств-спонсоров терроризма, предоставив ему кредит в размере 1,2 миллиарда долларов для погашения долгов перед Всемирным банком. «Под этим соглашением подразумевается инициатива Соединенных Штатов уговорить, заставить, или сманить арабские страны на то, чтобы они признали Израиль. Поскольку до настоящего момента, до последних лет Израиль признавали только Египет и Иордания», — рассказал в беседе с 360.ru старший научный сотрудник МГИМО, востоковед-арабист Юрий Зинин.

Америка будет стараться втянуть в этот «процесс признания» и другие арабские страны, в том числе и Сирию, которая несколько десятилетий находится в состоянии войны с Израилем из-за части территорий, отметил эксперт. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что к Соглашениям Авраама вскоре могут присоединиться до шести государств.

Фото: IMAGO/Saudi Press Agency apaim / www.globallookpress.com

Встреча в Эр-Рияде Первый за 25 лет диалог лидеров США и Сирии прошел в Эр-Рияде, куда Трамп прибыл по приглашению наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана для встречи с главами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Участвовавший во встрече по видеосвязи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Трампа за снятие санкций с Сирии, а также выразил готовность сотрудничать с Саудовской Аравией для процветания региона. Бен Салман счел решение президента США смелым. Трамп заявил, что у сирийского лидера есть «исторический шанс» — он призвал аш-Шараа подписать Соглашения Авраама с Израилем, выдворить иностранных боевиков и палестинских радикалов с территории страны, а также содействовать Штатам в недопущении возрождения ИГ*. Аш-Шараа поблагодарил Трампа, Эрдогана и бен Салмана за встречу и подтвердил приверженность соглашению о разведении сил с Израилем, подписанному в 1974 году.

Фото: IMAGO/Saudi Press Agency apaim / www.globallookpress.com

Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа Ахмед аш-Шараа — представитель радикального исламистского течения, лидер одного из отделений Аль-Каиды* и деятель джихадистского движения. Семья аш-Шараа происходит из Голанских высот, которые сейчас являются спорной территорией между Сирией и Израилем. Ахмед аш-Шараа был одним из предводителей наступления сирийской оппозиции в 2024 году, результатом которого стало свержение президента Сирии Башара Асада.

Фото: Syrian Arab News Agency ''SANA/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Временный президент режима является одним из руководителей Джебхат ан-Нусра*, это одна из организаций, которая была признана радикальной террористической, несмотря на то, что они сменили свою раскраску и отошли от своего прошлого. Тем не менее ряд стран западных до сих пор очень осторожно подходят к признанию новой власти Сирии», — заявил Зинин. После конфликта в 2016 году Джебхат ан-Нусра* отмежевалась от Аль-Каиды*, к новой организации Хайят Тахрир аш-Шам* в 2017 году присоединились несколько джихадистских групп. Группировка заняла более 60% городов провинции Идлиб, они активно налаживали отношения с Турцией.

Фото: провинция Идлиб / РИА «Новости»

Переговоры Сирии и США Востоковед отметил, что переговоры между США и Сирией вести крайне сложно из-за санкций, которые ввели в отношении исламистских радикалов в период правления Асада.

Пока санкции не сняты, трудно признать этот режим. Сейчас ситуация довольно-таки противоречивая. Юрий Зинин востоковед

Эксперт отметил, что Трамп позиционирует себя как миротворца, который решает проблемы, доставшиеся ему «по наследству» от предыдущей власти. «Это, прежде всего, проблема Иерусалима, проблема границ, проблема иммигрантов и беженцев», — пояснил востоковед.

Фото: IMAGO/Saudi Press Agency apaim / www.globallookpress.com

Зинин уточнил, что с признанием Израиля не все так просто. Например, палестинцы хотят получить от Израиля обещания и какие-то гарантии их выполнения. Он напомнил про оккупацию западного берега реки Иордан и отметил, что палестинцы, наученные горьким опытом, хотят иметь «рычаг» давления. «Как признать? Как может Сирия признать, если часть территории Сирии оккупирована и присоединена к Израилю? Если он пойдет на такое признание, как воспримет народ сирийский, как воспримут все эти силы сирийские такое решение? Как капитуляцию?» — задал эксперт вопросы, которые пока остаются без ответов.

Фото: Saudi Press Agency/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Вряд ли Израиль отдаст те земли, которые «прихватил и освоил», пояснил востоковед. Там поселения, города, сельскохозяйственные угодья. На этих территориях проживают также и сирийцы, некоторые из них даже приняли гражданство. «Такой у них статус — непонятный, спорный. Так что здесь решать проблемы не такой просто», — подчеркнул собеседник 360.ru. Между Сирией и Израилем очень острые отношения, и для разрешения всех проблем потребуется не одна поездка, отметил Зинин. Кроме того, есть в арабском мире силы, которые поддерживают палестинцев. Нельзя сбрасывать со счетов Иран, который оказывает протекцию радикальным силам.

Все это в одной связке, поэтому так решить проблему сразу — кто ни пытался на протяжении десятков лет, никак не выходит. Юрий Зинин востоковед

Сирия до сих пор остается объектом оккупации, никто не может вернуть ей исконные сирийские земли, которые важны для страны. Даже после смены власти государство не отказалось от своих исконных территорий, и не откажется, отметил Зинин. Израиль воспользовался суматохой во время переворота, нанес множество авиаударов, получив свои «дивиденды».

Фото: РИА «Новости»

Инвестиции в Сирию Сирийский лидер в беседе с Трампом в Эр-Рияде призвал американские компании инвестировать в нефтегазовый сектор страны. Зинин отметил, что в стране есть приличные месторождения, в которых добывали достаточное количество нефти для внутренних нужд и частично на экспорт. Однако ситуация изменилась в 2011 году с началом Арабской весны, которая потрясла многие страны Ближнего Востока и Северной Африки. Часть нефтяных территорий попала под контроль Курдских организаций, которых поддерживали американцы. Зинин напомнил, что на территории Сирии находятся американские военные, которые ввели свои силы под предлогом борьбы с радикалами, а потом остались. «Так что здесь ситуация, в общем, не очень простая», — подытожил востоковед.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Сирия и Россия Отношения Сирии и России выстаивались на протяжении более 50 лет, и свергнутый президент Башар Асад этому активно способствовал. После свержения экс-президент нашел убежище в России. «Они начались еще с 60-х годов, когда мы стояли на стороне арабского освободительного движения, а Соединенные Штаты поддерживали Европу и Израиль — были два лагеря. И мы оказали большую поддержку ряду арабских стран, которые были в конфронтации, воевали с Израилем. <…> Наша роль в этом отношении довольно важная и значительная. <…> Поддержка России в экономическом и военном плане, безусловно, была очень важна для режима в те годы, когда Сирия стояла на переднем крае борьбы за освобождение своих земель, арабских палестинских земель», — отметил востоковед.

Фото: РИА «Новости»

После окончания холодной войны все понадеялись на прекращение конфронтации двух лагерей. Однако ситуация изменилась. И если сначала во всех проблемах обвиняли Советский Союз, то потом на смену пришла Россия, но конфликт остался. «Дело не в каких-то внешних силах, а во внутренних. Противоречия, которые возникли в результате захвата территории, невыполнение резолюции, взаимные обвинения, войны. Во время всех этих войн Советский Союз жестко стоял на стороне арабов. Ситуация изменилась, но наша страна продолжает поддерживать именно те резолюции, которые играют в сторону нахождения решения конфликта, прекращения враждебности, агрессивности», — пояснил эксперт. Зинин также напомнил, что Россия выступает за создание Палестины как независимого государства, которое имело бы свои политические и экономические права, признаваемые во всем мире.

Фото: база Хмеймим / РИА «Новости»

Российская военная база осталась в Сирии, договоренности сохранились, отметил Зинин.

В данной ситуации Сирии нет смысла все перестраивать, переделывать, потому что пока у Сирии нет союзников или партнеров надежных. Юрий Зинин востоковед

Собеседник 360.ru отметил, что со сменой власти отношения с Сирией кардинально не изменились, Россия поддерживает с арабской страной крепкие торговые связи. «Поставки муки, зерна осуществляли, потому что Сирия в данный момент нуждается в продовольствии. Так что налаженные связи, которые были между нами в Сирии, они, конечно, ставят важный фундамент нашей сущности, наших взаимных сотрудничеств», — пояснил Зинин. Востоковед подчеркнул, что Россия всегда вставала на сторону Сирии и сирийского народа. * признана террористической, деятельность запрещена на территории Российской Федерации.