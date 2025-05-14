США рассмотрят возможность нормализации отношений с правительством Сирии

США рассматривают возможность нормализации отношений с нынешним правительством Сирии. Об этом на саммите с участием лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива заявил американский лидер Дональд Трамп, его слова привело Politico .

«Мы в настоящее время рассматриваем возможность нормализации отношений с новым правительством Сирии, — сказал он.

В январе МинфинСША смягчил санкции против Сирии, разрешив продажи энергоносителей и ряд транзакций с новыми властями страны.

В апреле США вывели воинский контингент с базы рядом с самым большим в Сирии газовым месторождением Conico в провинции Дейр-эз-Зор. С объекта выехали более чем из 70 транспортных средств, включая автоцистерны и тяжелую технику, а также прекратил работу наблюдательный аэростат. Предположительно, колонна находится в столице Иракского Курдистана — Эрбиле.