Востоковед Чупрыгин: Трамп отменил санкции против Сирии ради поддержки Израиля

Снятие санкций с Сирии президентом США Дональдом Трампом приведет к снижению напряженности в регионе, но оно не означает автоматического ослабления позиций России. Об этом заявил преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с ИА НСН .

Специалист напомнил, что американский лидер обосновал свое решение выполнением поставленных целей, хотя каждый трактует это утверждение по-разному.

«Очевидно, что это очередной шаг Трампа, который направлен на поддержку Израиля. Сегодня для США самый нежелательный вариант — это усиление напряженности на границе Сирии и Израиля», — заявил аналитик.

Как пояснил Чупрыгин, президент США предпочитает держать ситуацию под контролем через руководство процессом восстановления Сирии. Однако в первую очередь это политический жест, который сразу не принесет облегчения населению страны, считает востоковед.