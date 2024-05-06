Мишель Обама: кто такая, сможет ли она стать президентом США | 360°

Мир 06 мая 2024, 15:52 Замена для Байдена. Сможет ли Мишель Обама стать президентом США? Политолог Самонкин: истеблишмент не допустит Мишель Обаму в президенты США Первая леди Мишель Обама и вице-президент Джо Байден возле Белого дома, 1 сентября 2013 года. Фото: Kevin Dietsch/Pool/Cnp / Global Look Press

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Действующий президент США Джо Байден может отказаться от предвыборной гонки: избиратели не хотят голосовать за престарелого политика, заявили СМИ. Есть вероятность, что новым кандидатом от демократов станет Мишель Обама, бывшая первая леди. Доверят ли власть имущие руководство страны женщине, разбирался 360.ru.

Самоотвод: будет ли Байден баллотироваться?

Джо Байден может снять свою кандидатуру с ноябрьских президентских выборов, сообщило немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на представителей Демократической партии. Среди американских политиков ходят слухи, что действующий глава государства возьмет самоотвод на партийном съезде в Чикаго, который состоится в августе этого года.

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По опросам две трети американцев считают 81-летнего Байдена слишком старым, чтобы руководить страной еще один президентский срок. Но кандидатура Дональда Трампа тоже пугает большинство избирателей, к тому же бизнесмен всего на четыре года моложе своего оппонента.

Вместо себя Байден, по информации СМИ, предложит кандидатуру бывшей первой леди Мишель Обамы, хотя она всегда отрицала намерение занять пост главы страны в отличие от «коллеги» Хилари Клинтон. Возможно, демократы хотят сыграть на том, что многие американцы мечтают увидеть женщину в роли президента.

Мишель Обама. Фото: Ricky Fitchett / Global Look Press

Байден проигрывает Трампу

Оценка Байденом происходящего в мире уже носит несколько старческий комичный характер. Как президент Соединенных Штатов Америки за свой срок правления он не показал никаких конструктивных результатов, напомнил в разговоре с 360.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин.

При Байдене и его демократической команде не было абсолютно никаких рывков. Нет улучшения экономической ситуации внутри Соединенных Штатов, наоборот, госдолг США увеличивается. Не видно никакой стабилизации ситуации на международной арене: конфликты на Украине и в Палестине окончательно зашли в тупик. Юрий Самонкин

Политолог отметил, что США не участвуют в каких-то миротворческих инициативах, а наоборот, все больше и больше накачивают стороны конфликта оружием ради достижения собственных геополитических целей.

«США скорее мыслят в духе некого атлантизма мирового господства, нежели хотят быть обыкновенной страной, которая встроилась бы в многополярное мироустройство и прекратила кошмарить мир своими натовскими демократическими проектами», — добавил Самонкин.

По его словам, в такой ситуации Байден выступает капитаном демократического истеблишмента. Однако действующий президент начинает проигрывать на праймериз, причем это происходит и в штатах, где избиратели традиционно голосовали за демократов.

Все выше вероятность возвращения 45-го президента США Дональда Трампа. К тому же Республиканская партия сейчас делает очень сильные политические пиар-проекты и показывает, что у них с кандидатами, да и собственно с командой, программой все абсолютно в порядке, необходимо только провести предвыборную кампанию. Юрий Самонкин

Может ли женщина стать президентом США

Проигрыш Байдена весьма вероятен. Поэтому Демократической партии нужно срочно его менять, чтобы сохранить власть своей группировки и усилить позиции. Тут потребуется более лояльный человек, который пока не запачкался в этом демократическом бреде под названием «глобальная американская гегемония», пояснил политолог.

«Мишель Обама — супруга 44-го президента США Барака Обамы. Она еще не особо сильно проявила себя в политике, но под эгидой какой-то миротворческой миссии или каких-то новых лозунгов ей могли бы предложить заменить Байдена», — предположил Самонкин.

Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: Kevin Dietsch / dpa / Global Look Press

Он уточнил, что Обама более удачный вариант, чем другая бывшая первая леди — Хилари Клинтон: она успела себя дискредитировать. Но в любом случае едва ли американский истеблишмент и Уолл-стрит допустят, чтобы женщина встала во главе Америки.

Практика показывает: президентами всегда становились мужчины, борьба шла именно между политическими группировками. Сейчас мы видим тандем Трамп — Байден. Если последний будет и дальше чудить, показывая свою политическую несостоятельность, выборщики могут изменить позицию. Юрий Самонкин

Не стоит забывать и том, что переиграть Трампа способны немногие — и это точно не Обама. Тем более что сейчас в медийном пространстве постоянно маячит позиция республиканцев.

Время убегает от демократов. Скорее всего, они займутся перестановкой чиновников внутри своей команды, подытожил политолог.