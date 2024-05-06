Демократы предрекли отказ Байдена от участия в президентских выборах | 360°

Мир 06 мая 2024, 09:06 Демократы предрекли отказ Байдена от участия в президентских выборах Der Spiegel: Байден откажется от президентских выборов в пользу Мишель Обамы Jonathan Ernst / Global Look Press

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Нынешний президент США Джо Байден откажется принимать участие в предстоящих выборах в пользу кандидатуры жены бывшего главы Белого дома Барака Обамы Мишель. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Представители Демократической партии США рассказали журналистами, что Байден объявит о своем решении на съезде фракции, который состоится в Чикаго в августе. Мишель Обама уже вошла в опрос о потенциальных кандидатах на участие в выборах.

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Авторы материала отметили, что американцы не хотят видеть Байдена на посту президента из-за его преклонного возраста. При этом они также опасаются Дональда Трампа, который младше своего конкурента всего на четыре года.

Ранее порядка 40% жителей США выразили мнение, что в случае переизбрания в должности президента 81-летний Байден не доживет до конца своего срока.