Смертельные «Стрелы севера». Израиль атаковал Ливан, уповая на Трампа

«Хезболла» и Израиль продолжают обмениваться масштабными ударами. Заложниками ситуации с обеих сторон стали мирные люди, которые вынуждены убегать из своих домов. Но мировое сообщество не заинтересовано в мире на Ближнем Востоке.

Операция Израиля против «Хезболлы»: с чего началось Ранним утром 23 сентября Израиль начал военную операцию под кодовым названием «Стрелы севера». ЦАХАЛ нанес сотни авиаударов по территории Южного Ливана. На следующий день израильские танки и артиллерия атаковали десятки объектов «Хезболлы», в том числе пусковые установки, сообщил Telegram-канал Армии обороны Израиля. Больше всего ударов пришлось на один из важнейших сельскохозяйственных районов страны — долину Бекаа. Число погибших уже превысило 550 человек, более двух тысяч ранены.

Жители южных районов Ливана начали массово бежать от обстрелов на север страны, к границе с Сирией. На дорогах образовались многокилометровые пробки. Между тем «Хезболла» выпустила в ответ по Израилю более 200 ракет и реактивных снарядов, часть из них перехватила система ПВО «Железный купол». К вечеру 24 сентября ЦАХАЛ вновь объявил о начале волны ударов по объектам в Ливане.

Фото: Дом на севере Хайфы, поврежденный ракетным обстрелом «Хезболлы», 22 сентября 2024 года. Gil Cohen Magen / Global Look Press

Что такое «Хезболла» и как Израиль с ней борется Это уже третья ливанская война Израиля. Первая операция — «Мир в Галилее» — началась в июне 1982-го и растянулась ровно на три года. Второй раз боевые действия длились 34 дня в июле–августе 2006 года, напомнил 360.ru политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. «Конечно, какого-то полного разгрома Ливана как государства не будет. „Хезболла“ — это уже не отдельная группировка, а фактически ядро государства Ливан и его руководства. Кроме боевой части, там есть довольно большая гражданская часть. Так что полностью разгромить и уничтожить не получится», — отметил аналитик.

Интересно Ливанское движение «Хезболла», или «Партия Аллаха», появилось в 1982 году. Один из его лидеров прямо заявлял, что Израиль стал «раковой опухолью Ближнего Востока» и нужно уничтожить о нем всякое упоминание в Палестине. Сейчас больше 30 лет движение возглавляет генсек Хасан Насралла. По его словам, в 2021 году боевое крыло «Партии Аллаха» насчитывало 100 тысяч мужчин, имеющих боевой опыт. «Хезболла» признана террористической организацией Лигой арабских государств, а также в Канаде, США, Израиле, Египте, странах Персидского залива, Австралии и Великобритании, частично в ЕС. Ливанское движение «Хезболла», или «Партия Аллаха», появилось в 1982 году. Один из его лидеров прямо заявлял, что Израиль стал «раковой опухолью Ближнего Востока» и нужно уничтожить о нем всякое упоминание в Палестине. Сейчас больше 30 лет движение возглавляет генсек Хасан Насралла. По его словам, в 2021 году боевое крыло «Партии Аллаха» насчитывало 100 тысяч мужчин, имеющих боевой опыт. «Хезболла» признана террористической организацией Лигой арабских государств, а также в Канаде, США, Израиле, Египте, странах Персидского залива, Австралии и Великобритании, частично в ЕС.

По-видимому, нынешнее руководство Израиля во главе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху ставит задачу расширить или усугубить конфликт, подчеркнул Станкевич. При этом израильтяне еще не добили ХАМАС, но с ним по-прежнему будет воевать мобилизованная часть.

Основные боеспособные части ЦАХАЛ сейчас зайдут в Ливан, обозначат перспективу эскалации конфликта, завяжут бои, попытаются уничтожить руководство «Хезболлы» и дотянуть до выборов в Соединенных Штатах 5 ноября — в надежде, что победа Дональда Трампа поменяет ситуацию и американцы помогут выиграть эту военную кампанию. Сергей Станкевич

Израиль полагается на то, что американцы, просто подогнав свой флот, а также используя авиацию, помогут создать некий решительный перевес, который вынудит противостоящие силы пойти на уступки. Но это не единственный план израильской стороны. «Есть еще один план: втянуть Иран, вынудить его перейти из роли помощника к прямому участнику конфликта. Чтобы заодно, когда подключатся Соединенные Штаты, решить иранскую проблему. Замысел очень опасный, авантюрный, чреватый большой региональной войной», — предупредил Станкевич.

По словам аналитика, сейчас будет формироваться некая коалиция, которая попытается всему этому противостоять. Уже меняются позиции ближайших крупных арабских государств: Саудовской Аравии (это один из решающих игроков), Египта и Иордании. Видимо, будет формироваться Лига арабских или даже исламских государств. «Словом, появится коалиция, которая будет всем этим замыслам противостоять. Есть надежда, что Россия использует свои десятилетиями наработанные связи в этом регионе и поможет удержать ситуацию», — выразил надежду Станкевич.

Фото: Результаты израильских авиаударов в приграничном с Израилем ливанском городе Хиаме. Taher Abu Hamdan / Global Look Press

Главные участники конфликта на Ближнем Востоке Израилю не удается расправиться с ХАМАС, ведь многие группировки попросту ушли в подполье, объяснил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. Их трудно найти и контролировать, они могут воевать, используя партизанскую тактику.

Учитывая, что Ливан когда-то активно поддерживал позицию Палестины, естественно, сейчас прямые удары исключительно наносят по «Хезболле». В первую очередь это, конечно, Ливан. Все согласовано с США, которые не хотят сейчас впутываться в какие-то военные авантюры напрямую и действуют чужими руками за чужой счет. Юрий Самонкин

По словам политолога, самый главный союзник Соединенных Штатов по разрушению ближневосточного направления — в первую очередь Израиль. Поэтому он начал провокации со взрывами пейджеров и перешел к серии военных действий. Это означает, что есть мандат США на втягивание Ливана в продолжающийся конфликт.

«Эта „черная дыра“ начинает разрастаться по всему Ближнему Востоку. Приграничные государства, которые имеют с Израилем некоторые отношения, тоже могут так или иначе пострадать вследствие миграционного кризиса. Это видно на примере Египта», — пояснил Самонкин. Недавно Организация Объединенных Наций на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи декларировала, что необходимо принять всеобщую мировую резолюцию, чтобы все проблемы человечества, вплоть до войн, окончательно исчезли, напомнил политолог.

Мифология коллективного Запада, что все нужно делать именно по их стереотипам, еще больше ухудшает международную ситуацию. Поэтому вопрос Израиля, Палестины, а теперь уже и Ливана, как участника конфликта, с 70-х годов прошлого века так и не решается ни резолюциями, ни какими-то иными нормами. Юрий Самонкин

ООН не может сделать так, чтобы два государства мирно, без конфликтов существовали на одной территории. Сейчас международная практика отношений, как и международное сообщество, больше ориентированы исключительно на игры в некий популизм, вместо того чтобы реально решить ближневосточный конфликт, констатировал политолог.

Что будет с «Хезболлой» «Мне кажется, как и ХАМАС, „Хезболла“ тоже может уйти в подпольное партизанское движение и наносить огромный ущерб Израилю изнутри, даже не применяя тактики прямого военного столкновения», — допустил Самонкин. По его словам, после недавних взрывов пейджеров «Хезболла» будет мстить Израилю еще большим количеством террористических актов. Все это уже было в XX веке, когда палестинцы устраивали взрывы в местах массового скопления людей, убивали дипломатические миссии, били по кортежам с высокопоставленными чиновниками.