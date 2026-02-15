Сегодня 05:40 Скандал в Мюнхене. Как Зеленский глупой шуткой закрыл Украине дорогу в Европу 0 0 0 Фото: Telegram/президент Украины Владимир Зеленский Мир

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности оскорбил венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Неизвестно, что послужило причиной для такого хамского поведения, но подобный случай стал уже не первым. Чем же обернутся для Украины жесткие шутки Зеленского?

Зеленский пошутил про живот Орбана Глава киевского режима публично оскорбил венгерского премьера, пошутив про его внешность. «Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта», — заявил он. Вероятно, Зеленский напомнил Орбану про октябрь 1956 года, когда силами стран Варшавского блока подавили антисоветское восстание в Венгрии.

Фото: РИА «Новости»

До этого глава киевского режима отметился на экономическом форуме в Давосе, предложив дать подзатыльник каждому Виктору, живущему за счет денег Европы и продающему ее интересы.

Зеленский, выступая на конференции, снова требовал гарантий безопасности для Украины со стороны США, новых оружейных поставок и немедленного принятия его страны в НАТО и Евросоюз. Что ответил Орбан Венгерский премьер быстро отреагировал на хамство Зеленского, иронично поблагодарив его в соцсети X за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в ЕС. «Она точно поможет венграм яснее увидеть ситуацию. Однако вы кое-что неправильно понимаете: эта дискуссия не обо мне и не о вас. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского союза», — написал он.

Фото: РИА «Новости»

Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал слова Зеленского хамскими, напомнив ему, что Украина защищает не Венгрию, а себя. Кроме того, Россия не атаковала Европу. «Бесполезно делать высокомерные, хамские замечания в адрес Виктора Орбана, бесполезно вступать в союз с Брюсселем, бесполезно поддерживать [оппозиционную] партию „Тиса“», — подчеркнул министр. До этого Сийярто назвал Украину врагом Венгрии, пояснив, что именно так следует расценивать враждебные действия киевского режима по отношению к венграм. Венгерский политический эксперт Георг Шпетле заявил РИА «Новости», что глава киевского режима всегда был импульсивным человеком, склонным к оскорблениям. Он не политик, а клоун, неспособный вести переговоры, а только требовать и требовать. Реакция России на выпад Зеленского Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале отреагировала на оскорбительные слова украинского лидера в сторону Орбана. «И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров», — написала она.