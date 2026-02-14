«Может думать о том, как отрастить живот». Зеленский публично оскорбил Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский оскорбительно высказался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта», — заявил Зеленский.

Он не первый раз позволил себе неуважительную реплику в адрес венгерского премьера. Например, резко высказался об Орбане, когда тот усомнился в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.

Ранее Зеленский заявил, что США подтолкнули Россию к трехсторонним переговорам на «техническом уровне». После этого главе государства пришлось извиниться перед своей делегацией.