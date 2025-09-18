Скандал с украинцами и гексогеном довел Грузию до крайности: Зеленский пойдет ко дну?
Грузия собирается потребовать от Украины ответа за недружественные шаги. Речь идет о ввозе в республику взрывчатого вещества — гексогена. Теперь между странами назревает скандал — переживет ли это президент Владимир Зеленский?
Ввоз гексогена в Грузию
Служба Государственной безопасности Грузии 11 сентября задержала двух украинцев за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена. Грузовик Меrcedes Benz с украинскими номерами следовал через Румынию, Болгарию и Турцию и заехал в Грузию через КПП «Сарпи».
При досмотре в автомобиле обнаружили тайник со взрывчаткой, восемь мобильных телефонов, деньги, компьютер, кокаин и сим-карты.
По данным следствия, неизвестный на Украине предупредил водителя о том, что в Грузии к нему подойдет некий человек и заберет вещество. Его тоже задержали. СГБ продолжает вести расследование с целью выяснить, готовился ли теракт в Грузии или злоумышленники хотели провезти взрывчатку в другую страну.
Реакция Грузии на ввоз взрывчатки
После окончания конфликта Украина должна ответить перед Грузией за недружественные шаги, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, чьи слова привело радио «Sputnik Грузия».
«Мы потребуем у украинских властей ответы. Это их понятие дружбы, когда они ввезли в Тбилиси 2,5 килограмма взрывчатки, которая может подорвать весь район, и все для того, чтобы достичь своих политических целей?» — возмутился Папуашвили.
Он подчеркнул, что пока идут боевые действия, Украине следует сосредоточиться на собственных делах и прекратить попытки вовлечь в конфликт Грузию.
Случившееся бурно обсуждали в Telegram-каналах, заметив, что грузинские власти ведут себя очень наивно, ведь даже Германия до сих пор не добилась справедливости после подрыва «Северных потоков». На что, собственно, рассчитывают в Тбилиси.
Как Зеленский переживет скандал Грузии и Украины
Карьера Зеленского рискует пойти ко дну из-за скандала в Грузии после попытки ввоза украинцами гексогена. Такой прогноз опубликовал венгерский сайт Origo.
Дело в том, что правительство Грузии считает, что украинские разведчики пытались провезти взрывчатку, чтобы стимулировать начало госпереворота и дестабилизировать обстановку в республике.
«Переживет ли Зеленский этот скандал?» — задались вопросом авторы материала.
Там же они уточнили, что оппозиция призвала жителей Тбилиси выйти на митинг против грузинских властей.