Скандал с украинцами и гексогеном довел Грузию до крайности: Зеленский пойдет ко дну?

Грузия собирается потребовать от Украины ответа за недружественные шаги. Речь идет о ввозе в республику взрывчатого вещества — гексогена. Теперь между странами назревает скандал — переживет ли это президент Владимир Зеленский?

Ввоз гексогена в Грузию

Служба Государственной безопасности Грузии 11 сентября задержала двух украинцев за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена. Грузовик Меrcedes Benz с украинскими номерами следовал через Румынию, Болгарию и Турцию и заехал в Грузию через КПП «Сарпи».

При досмотре в автомобиле обнаружили тайник со взрывчаткой, восемь мобильных телефонов, деньги, компьютер, кокаин и сим-карты.

По данным следствия, неизвестный на Украине предупредил водителя о том, что в Грузии к нему подойдет некий человек и заберет вещество. Его тоже задержали. СГБ продолжает вести расследование с целью выяснить, готовился ли теракт в Грузии или злоумышленники хотели провезти взрывчатку в другую страну.