Водитель въехавшего в Грузию грузовика со взрывчаткой получил ее от СБУ
Водитель фуры, который пытался провезти гексоген из Турции в Грузию, получил взрывчатку от украинских спецслужб. Об этом на брифинге заявила заместитель главы грузинской Службы государственной безопасности Лаша Маградзе, ее процитировало РИА «Новости».
«Водителю автомобиля марки Mercedes взрывчатое вещество передали на территории Украины сотрудники украинской спецслужбы, так называемой СБУ», — отметила представитель грузинского ведомства.
Всего в фуре обнаружили 2,4 килограмма гексогена, мощность которого превышает мощность тротила. Ввезти взрывчатку пытались двое граждан Украины, правоохранители их задержали на границе.
По словам Маградзе, фура направлялась в республику из Турции через Болгарию и Румынию.