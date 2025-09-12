Водитель въехавшего в Грузию грузовика со взрывчаткой получил ее от СБУ

Водитель фуры, который пытался провезти гексоген из Турции в Грузию, получил взрывчатку от украинских спецслужб. Об этом на брифинге заявила заместитель главы грузинской Службы государственной безопасности Лаша Маградзе, ее процитировало РИА «Новости» .

«Водителю автомобиля марки Mercedes взрывчатое вещество передали на территории Украины сотрудники украинской спецслужбы, так называемой СБУ», — отметила представитель грузинского ведомства.

Всего в фуре обнаружили 2,4 килограмма гексогена, мощность которого превышает мощность тротила. Ввезти взрывчатку пытались двое граждан Украины, правоохранители их задержали на границе.

По словам Маградзе, фура направлялась в республику из Турции через Болгарию и Румынию.