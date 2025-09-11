В Грузии задержали двух украинцев со взрывчаткой, в грузовике они везли гексоген

Двух украинцев задержали в Грузии со взрывчатым веществом. Об этом заявил на брифинге первый заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии Лаша Маградзе, чьи слова привел ТАСС .

«Служба госбезопасности и МВД Грузии в результате проведенных оперативных и следственных действий задержали двух граждан Украины», — уточнил Маградзе.

Грузовик Mercedes-Benz с украинскими номерами пересек границу, двигаясь из Турции в направлении Грузии через Болгарию и Румынию. Во время досмотра в авто нашли 2,4 килограмма гексогена, мощность которого превышает мощность тротила.

Накануне стало известно, что житель Пермского края получил условный срок за хранение взрывчатки. Мужчине назначили условный срок лишения свободы и штраф в 200 тысяч рублей.