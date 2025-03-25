Скандал с чатом Белого дома: как чиновники раскрыли секретную информацию журналисту

Администрация Дональда Трампа допустила утечку секретных данных. Дело пахнет громким скандалом и отставкой советника президента США по национальной безопасности. Все подробности истории и причина тихой радости Хиллари Клинтон — в материале 360.ru.

Журналист в секретном чате Белого дома Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что его включили в чат администрации США. Запрос на подключение пришел 11 марта в мессенджере Signal от пользователя Майкла Уолтца — именно так зовут советника президента США по национальной безопасности.

Интересно The Atlantic — один из старейших журналов США, он был основан в 1857 году в Бостоне и имеет статус серьезного издания. Обычно представляет статьи о политике, иностранных делах, бизнесе и экономике, культуре и искусстве, технологиях и науке. The Atlantic — один из старейших журналов США, он был основан в 1857 году в Бостоне и имеет статус серьезного издания. Обычно представляет статьи о политике, иностранных делах, бизнесе и экономике, культуре и искусстве, технологиях и науке.

Журналист признался: поначалу подумал, что это розыгрыш. Хоть они и были шапочно знакомы с Уолцем, этого было маловато для переписки. К тому же Голдберг критично относился к администрации Трампа, и ему отвечали взаимностью. Но опытный газетчик решил из любопытства не отказываться от общения и подождать, что будет дальше.

Фото: Джеффри Голдберг, 2013 год. Brian Cahn / www.globallookpress.com

Два дня спустя его добавили в групповой чат Houthi PC Small Group — «Хуситы ПК Малая группа». Там, судя по некоторым сообщениям, собралась «команда тигров» из 18 высокопоставленных американских чиновников (не считая журналиста). Они принялись обсуждать стратегию и координацию ударов по йеменским хуситам. Помимо Уолтца, в группе присутствовали аккаунты с именами вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марка Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, директора Национальной разведки Тулси Габбард, министра обороны Пита Хегсета, министра финансов Скотта Бессента, руководителя аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и других.

Фото: Генеральный прокурор США Пэм Бонди, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент и государственный секретарь Марко Рубио, Вашингтон, март 2025 года. CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

В группе не просто публиковали планы и последовательность будущих атак, но и выложили подробный перечень всех целей. Среди прочего были указаны типы вооружений, которые американцы планировали использовать в операции. У журналиста хватило ума не раскрывать в публикации эти детали. Но некоторые диалоги он все же привел. Переговоры длились несколько дней. Голдберг все никак не мог поверить, что это правда. Ведь не настолько безрассуден советник президента по национальной безопасности, чтобы включить журналиста в онлайн-беседу с руководством национальной безопасности Соединенных Штатов? Но это подтвердили события на Ближнем Востоке: армия США начала наносить удары по Йемену. Голдберг отправил письма Уолтцу, Рэтклиффу, Габбард и другим официальным лицам с вопросами: была ли беседа в Signal подлинной и знали ли они, что включили в эту группу журналиста?

Фото: Результат авиаударов США по городу Саада, Йемен, 20 марта 2025 года. IMAGE / www.globallookpress.com

Реакция Белого дома Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз официально подтвердил, что группа в Signal действительно существовала. Теперь устанавливают, как номер Голдберга добавили в чат. Но, по заверению чиновника, этот инцидент «не нес угроз для американских военнослужащих или страны в целом». Со своей стороны министр обороны Пит Хегсет в эфире Fox News категорически заявил, что «никто не отправлял военных планов», и все. Но Голдберг в интервью CNN заявил, что это ложь. Сам Дональд Трамп сообщил, что ничего не знал об утечке, добавив, что он «не большой поклонник The Atlantic». Однако распорядился провести расследование. Возможно, эта история будет стоить Уолтцу места. Во всяком случае, примерно половина правительства считает, что его нужно отправить в отставку.

Фото: Президент США Дональд Трамп, Вашингтон, 24 марта 2025 года. Hu Yousong / www.globallookpress.com

Многие республиканцы были, мягко говоря, не в восторге от случившегося. Сенатор Лиза Мурковски просто предложила представить, какова была бы реакция ее однопартийцев, если бы подобный прокол допустила администрация предыдущего президента Джо Байдена.

Интересно Глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск отметил, что журнал The Atlantic давно никому не интересен: «Вторая страница журнала Atlantic — лучшее место, где можно спрятаться, потому что до нее никто и никогда не доходит». Глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск отметил, что журнал The Atlantic давно никому не интересен: «Вторая страница журнала Atlantic — лучшее место, где можно спрятаться, потому что до нее никто и никогда не доходит».

Радость для демократов Представители Демократической партии, разумеется, не пропустили скандал. Ветеран армии и член комитета палаты представителей по вооруженным силам Пэт Райан потребовал от республиканцев, чтобы они немедленно провели слушания и выяснили, как произошла утечка. Другой демократ, лидер меньшинства в сенате Чак Шумер, назвал ситуацию чрезвычайно серьезной и требующей немедленного внимания. По его словам, происшествие стало одним из самых ошеломляющих случаев нарушения правил в военной разведке новейшей истории. Кстати, Трамп ранее неоднократно требовал наказать Хиллари Клинтон за то, что она, будучи госсекретарем, использовала частный сервер электронной почты для официальных целей. Сама бывшая первая леди отреагировала на новость об утечке кратким заявлением в соцсети: «Вы, должно быть, шутите».

Фото: Хиллари Клинтон. KEVIN LAMARQUE / www.globallookpress.com

Техническая сторона вопроса Специалисты в области безопасности и разведки в США назвали утечку беспрецедентным происшествием. Дело не только в том, что к закрытому обсуждению военных действий подключили гражданское лицо. Куда важнее тот факт, что высшие правительственные чиновники пользовались для переговоров обычным коммерческим сервисом. У правительства США есть собственные системы для этой цели, например SCIF — хранилище конфиденциальной информации. Но даже так общаться можно только с помощью одобренного государственного оборудования — мобильные телефоны не разрешены внутри этой сети.

Согласно законам о документах, применимым к Белому дому и федеральным агентствам, всем государственным служащим запрещено использовать приложения для обмена электронными сообщениями, такие как Signal, в официальных целях, если эти сообщения не будут немедленно пересланы или скопированы на официальный правительственный счет. профессор Мэрилендского университета Джейсон Р. Барон в разговоре с журналистом Шейном Харрисом

Приложение Signal не одобрено для обмена секретной информацией. Хотя мессенджер считается безопасным зашифрованным чат-сервисом, мобильные телефоны, на которых он установлен, сами по себе могут быть уязвимы. Их достаточно легко взломать или просто украсть. Так что риск для национальной безопасности США был серьезным.