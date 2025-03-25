Скандал с чатом Белого дома: как чиновники раскрыли секретную информацию журналисту
Администрация Дональда Трампа допустила утечку секретных данных. Дело пахнет громким скандалом и отставкой советника президента США по национальной безопасности. Все подробности истории и причина тихой радости Хиллари Клинтон — в материале 360.ru.
Журналист в секретном чате Белого дома
Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что его включили в чат администрации США. Запрос на подключение пришел 11 марта в мессенджере Signal от пользователя Майкла Уолтца — именно так зовут советника президента США по национальной безопасности.
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Журналист признался: поначалу подумал, что это розыгрыш. Хоть они и были шапочно знакомы с Уолцем, этого было маловато для переписки.
К тому же Голдберг критично относился к администрации Трампа, и ему отвечали взаимностью. Но опытный газетчик решил из любопытства не отказываться от общения и подождать, что будет дальше.
Два дня спустя его добавили в групповой чат Houthi PC Small Group — «Хуситы ПК Малая группа». Там, судя по некоторым сообщениям, собралась «команда тигров» из 18 высокопоставленных американских чиновников (не считая журналиста). Они принялись обсуждать стратегию и координацию ударов по йеменским хуситам.
Помимо Уолтца, в группе присутствовали аккаунты с именами вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марка Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, директора Национальной разведки Тулси Габбард, министра обороны Пита Хегсета, министра финансов Скотта Бессента, руководителя аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и других.
В группе не просто публиковали планы и последовательность будущих атак, но и выложили подробный перечень всех целей. Среди прочего были указаны типы вооружений, которые американцы планировали использовать в операции.
У журналиста хватило ума не раскрывать в публикации эти детали. Но некоторые диалоги он все же привел.
Переговоры длились несколько дней. Голдберг все никак не мог поверить, что это правда. Ведь не настолько безрассуден советник президента по национальной безопасности, чтобы включить журналиста в онлайн-беседу с руководством национальной безопасности Соединенных Штатов?
Но это подтвердили события на Ближнем Востоке: армия США начала наносить удары по Йемену. Голдберг отправил письма Уолтцу, Рэтклиффу, Габбард и другим официальным лицам с вопросами: была ли беседа в Signal подлинной и знали ли они, что включили в эту группу журналиста?
Реакция Белого дома
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз официально подтвердил, что группа в Signal действительно существовала. Теперь устанавливают, как номер Голдберга добавили в чат. Но, по заверению чиновника, этот инцидент «не нес угроз для американских военнослужащих или страны в целом».
Со своей стороны министр обороны Пит Хегсет в эфире Fox News категорически заявил, что «никто не отправлял военных планов», и все. Но Голдберг в интервью CNN заявил, что это ложь.
Сам Дональд Трамп сообщил, что ничего не знал об утечке, добавив, что он «не большой поклонник The Atlantic». Однако распорядился провести расследование. Возможно, эта история будет стоить Уолтцу места. Во всяком случае, примерно половина правительства считает, что его нужно отправить в отставку.
Многие республиканцы были, мягко говоря, не в восторге от случившегося. Сенатор Лиза Мурковски просто предложила представить, какова была бы реакция ее однопартийцев, если бы подобный прокол допустила администрация предыдущего президента Джо Байдена.
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Радость для демократов
Представители Демократической партии, разумеется, не пропустили скандал. Ветеран армии и член комитета палаты представителей по вооруженным силам Пэт Райан потребовал от республиканцев, чтобы они немедленно провели слушания и выяснили, как произошла утечка.
Другой демократ, лидер меньшинства в сенате Чак Шумер, назвал ситуацию чрезвычайно серьезной и требующей немедленного внимания. По его словам, происшествие стало одним из самых ошеломляющих случаев нарушения правил в военной разведке новейшей истории.
Кстати, Трамп ранее неоднократно требовал наказать Хиллари Клинтон за то, что она, будучи госсекретарем, использовала частный сервер электронной почты для официальных целей. Сама бывшая первая леди отреагировала на новость об утечке кратким заявлением в соцсети: «Вы, должно быть, шутите».
Техническая сторона вопроса
Специалисты в области безопасности и разведки в США назвали утечку беспрецедентным происшествием. Дело не только в том, что к закрытому обсуждению военных действий подключили гражданское лицо. Куда важнее тот факт, что высшие правительственные чиновники пользовались для переговоров обычным коммерческим сервисом.
У правительства США есть собственные системы для этой цели, например SCIF — хранилище конфиденциальной информации. Но даже так общаться можно только с помощью одобренного государственного оборудования — мобильные телефоны не разрешены внутри этой сети.
Согласно законам о документах, применимым к Белому дому и федеральным агентствам, всем государственным служащим запрещено использовать приложения для обмена электронными сообщениями, такие как Signal, в официальных целях, если эти сообщения не будут немедленно пересланы или скопированы на официальный правительственный счет.
профессор Мэрилендского университета Джейсон Р. Барон в разговоре с журналистом Шейном Харрисом
Приложение Signal не одобрено для обмена секретной информацией. Хотя мессенджер считается безопасным зашифрованным чат-сервисом, мобильные телефоны, на которых он установлен, сами по себе могут быть уязвимы. Их достаточно легко взломать или просто украсть.
Так что риск для национальной безопасности США был серьезным.