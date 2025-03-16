Жертвами авиаударов США по Йемену стали 10 человек

Число жертв авиационных ударов США по жилому дому в городе Саада на севере Йемена увеличилось до 10 человек, еще 13 получили ранения. Об этом сообщил телеканал Al Masirah .

«Число погибших при расправе в Кахзе увеличилось до десяти, еще 13 ранены», — уточнил канал.

До этого сообщали, что в результате обрушения жилого дома при бомбардировке на севере города Саада погибли пять человек. Речь шла о женщине и четверых детях.

Разбор завалов еще продолжается, поэтому информация еще будет уточняться. Возможно, что будут обнаружены и другие жертвы среди населения.

Авиаудары США по Йемену могут продлиться несколько недель, сообщило издание Ura.ru. Президент Дональд Трамп приказал армии ударить по хуситам.

Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов объяснил, почему хуситы атакуют связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях. По его словам, так они отвечают американское давление на Иран.