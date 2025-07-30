Сегодня 17:24 «Сигналгейт», хаос в Пентагоне и жена на переговорах. Что оставит после себя Пит Хегсет Американист Дудаков: Хегсет станет козлом опущения за провалы на Ближнем Востоке 0 0 0 Фото: U.S. Department of Defense Мир

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С трудом прошедший голосование в сенате министр обороны США Пит Хегсет задумался об уходе и начале политической карьеры в штате Теннесси. За шесть месяцев работы в Пентагоне бывший телеведущий угодил в скандал «Сигналгейт», принимал решения без согласования с Белым домом, а также столкнулся с жесткой критикой своих подчиненных, потребовавших его отставки. Покинет ли Хегсет Пентагон и насколько велик его шанс на политическую карьеру, узнал 360.ru.

Пит Хегсет сменит профессию?

Министр обороны США Пит Хегсет обсуждал проведение кампании перед выборами губернатора в штате Теннеси. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники. Собеседники журналистов пояснили, что эту тему министр поднимал в частных беседах и интересовался своими шансами на начало политической, а не военной карьеры. Авторы материала напомнили, что Министерство обороны США запрещает своим служащим, даже не имеющим официального военного звания, баллотироваться на политические посты. Это означает, что Хегсету придется уйти в отставку. На запрос авторов материала официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что министр обороны сосредоточен исключительно на своей работе при президенте Дональде Трампе. Бывший офицер Национальной гвардии США и ведущий телеканала Fox News Пит Хегсет пытался начать политическую карьеру еще в 2012 году, когда выдвинулся кандидатом в сенат от штата Миннесота, но не прошел праймериз от Республиканской партии. После этого он сосредоточился на своей работе в качестве телеведущего и продолжал работать до победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Главные скандалы министра обороны США Пита Хегсета

Фото: U.S. Department of Defense

Проблемы у Пита Хегсета начались еще на этапе выдвижения на пост министра обороны. Перед утверждением его кандидатуры в сенате США в СМИ появились обвинения в жестоком обращении кандидата с его второй женой, сексуальных домогательствах и финансовых махинациях, а также злоупотреблении алкоголем. Все эти претензии Хегсет отверг, но завоевать доверие сенаторов не смог. Итог голосования решил вице-президент США Джей Ди Вэнс, поддержавший его кандидатуру. После утверждения в должности Хегсет начал масштабные и внезапные увольнения высшего руководства Пентагона, объяснив это реформой ведомства, чем вызвал сильное недовольство других подчиненных. «Сигналгейт»: суть скандала Главным скандалом стала его публикация секретных планов о военной операции в Йемене в незащищенном групповом чате мессенджера Signal, куда по ошибке добавили главного редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга. После того как министр обороны опроверг сообщения, что он выкладывал секретные материалы, журналист выложил их в открытый доступ. Но этот проступок оказался не единственным. Уже после «Сигналгейта» Хегсет брал на встречи с иностранными делегациями свою жену Дженнифер, не стесняясь обсуждать при ней конфиденциальные сведения. Поведение министра вызвало массовую критику среди его подчиненных, которые подписали совместное письмо с требованием отставки Хегсета. Они обвинили главу Пентагона в управленческих ошибках, продвижении по службе своих приближенных и полном развале работы ведомства. Не особо довольны Хегсетом и в Белом доме. Хегсет трижды без согласования с администрацией президента приостанавливал поставки оружия на Украину. Каждое это решение отменяли на политическом уровне. Неуязвимость его объясняли тем, что Трамп сохраняет к нему доверие, хотя в частном порядке неоднократно выражал недовольство.

Кто выталкивает Хегсета из Пентагона?

Фото: U.S. Department of Defense

Слухи об отставке Пита Хегсета с поста министра обороны США появились давно и пока никак не подтвердились. Но исключать того, что он оставит Пентагон ради политической карьеры, нельзя. Об этом 360.ru заявил политолог и американист Малек Дудаков. Он подчеркнул, что шансы на выборах губернатора штата Теннесси, которые пройдут в следующем году, у него неплохие. «Штат республиканский, и у Хегсета не возникнет особых проблем ни на праймериз, ни на голосовании. На посту министра обороны он сделал себе имя. Его знают все», — заявил Дудаков.

Политолог не исключил, что Хегсет задумался об уходе из-за внутреннего противостояния с аппаратчиками Пентагона, несогласными с теми реформами, которые он затеял по сокращению в аппарате гражданских служащих и ревизиям военных контрактов.

Есть еще внутренняя закулисная борьба между разными группами влияния. Хегсет связан с израильским лобби и неоднократно выступал за то, чтобы перенаправить украинскую военную помощь на Ближний Восток Малек Дудаков политолог и американист

Эксперт добавил, что есть проукраинская группа влияния, а также объединение, которое считает, что главной целью внешней политики США должны стать Азия и Китай. В последнем состоит потенциальный сменщик Хегсета на посту министра обороны — главный стратег Пентагона Элбридж Коуби. «Он сторонник того, чтобы уделять меньше внимания и Украине, и Ирану и сосредоточиться на Китае. Поэтому это внутреннее противостояние, в какую сторону должна развиваться стратегия США, продолжается», — уточнил американист.

Фото: The White House

По словам Дудакова, для России Хегсет оказался не самым плохим министром обороны, который серьезно сократил военную помощь для Украины, хоть и не смог остановить ее полностью. «Тот, кто придет ему на смену, в любом случае станет уделять меньше внимания украинскому конфликту, который потерял приоритет в глазах администрации Трампа. Основное внимание США сосредоточат на Ближнем Востоке или Китае», — заметил политолог. При этом он предупредил, что поддержка Хегсетом израильского лобби может сыграть против него. Дело в том, что из-за гуманитарной катастрофы в секторе Газа отношение к Израилю среди американцев сильно ухудшилось. Белый дом прекрасно это видит и может возложить всю ответственность за проблемы на ближневосточном треке на министра обороны, превратив его в козла отпущения.