02 мая 2025 17:53 Нелояльным покажут на выход. Уолтц стал уволенным в зачистке Белого дома Советник Трампа по нацбезопасности Уолц уступил пост главе Госдепа Рубио 0 0 0 Фото: IMAGO/Yuri Gripas / Pool via CNP / www.globallookpress.com Мир

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Президент США Дональд Трамп подтвердил давно циркулирующие в прессе слухи об увольнении советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и его переводе на пост специального представителя США в ООН. В причинах увольнения Уолтца, новых кандидатах на вылет, а также дальнейшей кадровой политике Трампа разобрался 360.ru.

Как Трамп уволил Уолтца?

Официальное заявление об увольнении Уолтца с поста советника Белого дома по национальной безопасности президент США Дональд Трамп сделал на своей странице в социальной сети Truth Social. «Рад объявить, что выдвигаю кандидатуру Майка Уолтца на пост следующего посла Соединенных Штатов Америки в ООН», — написал американский лидер. Трамп напомнил, что за плечами Уолтца — военная служба, в том числе участие в боевых действиях в Афганистане, работа на посту конгрессмена и в администрации Белого дома, где он всегда отстаивал интересы США, а также продолжит этим заниматься в новой должности. «Госсекретарь Марко Рубио будет исполнять обязанности советника по национальной безопасности, продолжая при этом руководить Госдепом», — добавил Трамп. Уолтц на похвалу президента ответил постом на своей странице в социальной сети X, подчеркнув, что для него стало большой честью служить советником Трампа.

Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Необходимая жертва для тушения «Сигналгейта»

Майк Уолтц потерял свой пост в Белом доме спустя почти месяц после скандала, связанного с утечкой в чате мессенджера Signal, где высшие чиновники администрации Дональда Трампа во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом обсуждали удары по йеменским хуситам. По ошибке Уолтц добавил в беседу главного редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга, который опубликовал часть переписки после удара американских военных. Администрация Трампа плохо справилась с урегулированием скандала, когда заявила, что никаких секретных сведений в открытом доступе не оказалось. Министр обороны Пит Хегсет прямо заявил, что сообщений с военными планами не рассылали. В ответ журналист опубликовал всю беседу в виде скриншотов, на которых можно было увидеть время запуска дронов и ракет по целям в Йемене. Минувшей осенью глава Пентагона едва прошел утверждение в сенате. Голоса парламентариев разделились поровну, и решающей стала поддержка вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

После публичной лжи и нарушения всех правил о распространении секретных сведений Хегсет рисковал стать объектом для атаки парламентариев-демократов.

Поэтому Уолц взял всю вину на себя, объявив, что именно он создал чат. По его словам, Голдберг проник в беседу под чьим-то другим контактом, потому что номера журналиста у него нет. «Лучшие технические умы выясняют, как такое могло случиться», — подчеркнул чиновник. Сразу после скандала газета Politico со ссылкой на источники сообщила о предстоящей отставке Уолтца. Собеседники заявили, что советник должен уйти сам, чтобы не ставить президента в неудобное положение. Но покидать свой пост Уолтц не спешил, получив формальную поддержку со стороны Трампа, которая оказалась недолгой. Источники CNN объяснили задержку в решении президента США по увольнению советника желанием не поддаваться давлению со стороны своих противников. Уолца назвали необходимой жертвой для прикрытия Хегсета и остальных участников скандального чата. Знакомый с ситуацией чиновник в комментарии Reuters заявил, что решение об увольнении Уолца приняли сразу после «Сигналгейта», но Трамп захотел завершить свои первые 100 дней на посту президента без увольнений чиновников правительственного уровня.

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency

Чистки в администрации Трампа

Массовые увольнения в аппарате советника по национальной безопасности начались еще месяц назад. Первыми свои посты потеряли четыре старших директора. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters. Собеседники журналистов заявили, что Трампа на них натравила известная своими правыми взглядами блогер Лора Лумер. Она убедила президента в нелояльности чиновников, которые в итоге потеряли свои посты. По данным агентства, уволенные отвечали за работу разведки, развитие технологий, сотрудничество с международными организациями, а также законодательные вопросы. Попытка найти защиту у своего непосредственного руководителя Уолца успехом не увенчалась. После этого из аппарата советника уволили еще 20 сотрудников. Один из источников заявил, что Уолтц не входил в ближний круг Трампа и отличался большей консервативностью во взглядах по сравнению с лидером страны, склонным к популизму и риторике, направленной против элит. Военное прошлое Уолтца сохранило в нем «ястребиный настрой», что противоречило настроениям Трампа, объявившего себя главным миротворцем, который остановит все глобальные конфликты. Главными темами, по которым президент и советник не нашли общего языка, стало усиление давления на Иран, на котором настаивал Уолтц, а также защита Тайваня от возможной агрессии со стороны Китая. Советник по национальной безопасности призывал усилить меры поддержки властей острова, но Трамп эту идею не поддержал. Должность постоянного представителя США в ООН, которую займет Уолтц после ухода из Белого дома, долгое время оставалась вакантной. Кандидатуру претендующей на этот пост представительницы Республиканской партии Элизы Стефаник Трамп отклонил. Она занимает пост в палате представителей, где его партия пока остается в меньшинстве.



По данным CBS News, решение назначить Уолтца в ООН Трамп принял в последний момент, когда решил, что смена советника уже неизбежна.

Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Кто сменит Уолтца на посту советника президента по национальной безопасности?

Госсекретарь США Марко Рубио стал первым главой внешнеполитического ведомства со времен президента Киссинджера, который к своей основной работе получил полномочия советника по национальной безопасности. Но вряд ли он надолго сохранит такое положение. Еще до официального заявления об отставке Уолтца журналист газеты Politico Джейк Трейлор в соцсети X заявил, что Трамп рассматривает в качестве кандидата на замену своего представителя по переговорам Стивена Уиткоффа. По данным издания Axios, сменивший образ бизнесмена-девелопера на дипломата специальный посланник президента США соглашаться на новые обязанности не хочет. Источники издания не исключили, что если Трамп прямо сделает это предложение, то Уиткофф может согласиться. Такой шаг президента США станет еще одной шпилькой в адрес демократических парламентариев, которые явно воспротивятся тому, чтобы за безопасность отвечал человек, который вел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и соглашался на неприемлемые для Украины условия.