Шпионы, кошачий налог и иероглифы. Как угроза TikTok подружила китайцев и американцев

На фоне возможной блокировки TikTok в США американцы ринулись искать альтернативу своей любимой платформе коротких видео. Самым популярным аналогом, как бы иронично это ни было, оказалось другое китайское приложение. Что такое RedNote, почему Штаты могут остаться без TikTok и как его собирается спасать Дональд Трамп — в материале 360.ru.

Почему TikTok могут заблокировать в США Популярность TikTok в США огромна — им пользуются около 170 миллионов человек, а это, на секундочку, примерно половина населения страны. Владеет соцсетью китайская ByteDance. Еще в марте 2024 года нижняя палата конгресса приняла законопроект, предусматривающий блокировку TikTok в Штатах, если компания не передаст американскому собственнику свои активы в стране.

Представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби заявлял тогда о беспокойстве за безопасность данных американцев и о том, что ByteDance и Компартия Китая могут делать с информацией, полученной от пользователей приложения в США.

Фото: Hasan Mrad / Global Look Press

При этом он уверял, что в запрете сервиса заинтересованных нет, главное, чтобы Китай просто не контролировал его. Директор ФБР Кристофер Рэй также делился тревогами о том, что TikTok могут использовать для контроля данных о миллионах жителей США. А в Агентстве национальной безопасности предупреждали о том, что коварные «китайцы могут манипулировать данными», чтобы раскачать американское общество.

В итоге в апреле 2024-го президент Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход TikTok под управление американских инвесторов под угрозой запрета его работы в США.

Фото: White House

Окончательно судьба платформы должна решиться 19 января. Решение будет выносить Верховный суд страны. Предполагается, что он может приостановить работу сервиса. При условии если закон вступит в силу, американцы окажутся лишены возможности обновлять приложение, а новые пользователи не смогут его скачать. Как Трамп хочет спасать TikTok Избранный президент Дональд Трамп вступит в должность президента 20 января — как раз на следующий день после возможного запрета горячо любимой американцами платформы.

В конце прошлого года республиканец попросил Верховный суд отсрочить запрет, чтобы попробовать урегулировать вопросы по этому разбирательству.

Фото: Louis Grasse / Global Look Press

Сегодня стало известно, что политик планирует предотвратить возможный запрет TikTok через подписание указа после инаугурации. Этот документ, по данным The Washington Post, мог бы приостановить действие закона о продаже сервиса китайцами на 60-90 дней. Так Трамп хочет выкроить время на то, чтобы согласовать сделку по продаже или найти альтернативный вариант, пояснил источник WP.

Вместе с тем, по оценке издания, планы избранного президента довольно сомнительны с учетом того, что по действующему закону сервис должен быть либо продан, либо заблокирован до 19 января. Иными словами, пить боржоми будет поздно.

Фото: Jens Kalaene / Global Look Press

Помимо этого, опрошенные газетой аналитики полагают, что указ Трампа не будет иметь достаточной силы, чтобы полностью отменить закон, который поддержали обе палаты конгресса. Кто может купить TikTok Илон Маск В числе возможных покупателей американского подразделения соцсети называли миллиардера Илона Маска. Источники Bloomberg утверждали, что китайская сторона готова пойти на это, если не сможет оспорить запрет сервиса.

В качестве аргумента в пользу этой версии называли переписку Маска с главой TikTok Шоу Цзы Чу после победы Трампа на президентских выборах. Но, как говорится, недолго музыка играла — несколькими днями ранее сервис эти предположения опроверг.

Фото: IMAGO_Guido Schiefer / Global Look Press

«Нельзя ожидать, что мы будем комментировать чистый вымысел», — заявил представитель TikTok в беседе с Variety. MrBeast Другим вероятным приобретателем называют американского YouTube-блогера Джимми Дональдсона, известно как MrBeast. В минувшую среду, 15 января, он заявил в своем аккаунте в X, что собирается купить приложение, чтобы спасти его от возможной блокировки в США.

«Ладно, я куплю Tik Tok, чтобы его не забанили», — написал MrBeast.

Фото: IMAGO/Dave Bedrosian / Global Look Press

Сначала его пост восприняли как шутку, но через некоторое время Дональдсон заявил, что после его сообщения к нему «обратилось много миллиардеров». «Давайте посмотрим, получится ли у нас», — предложил блогер. Что такое RedNote Из-за грядущей блокировки TikTok американские пользователи начали искать аналоги сервиса коротких видео.

Лидером по количеству скачиваний в американском сегменте App Store стало приложение RedNote. Иронично, что оно тоже китайское. На втором месте по количеству загрузок было приложение Lemon8. И — этот неловкий момент — тоже родом из КНР.

Фото: Wiktor Dabkowski / Global Look Press

Платформа RedNote также известна под названием Xiaohongshu («Сяохуншу», что в переводе с китайского означает «маленькая красная книга»). Это и соцсеть, и площадка для онлайн-торговли. Запустили его 12 лет назад в качестве приложения для шопинга. Сейчас у Xiaohongshu есть свыше 300 миллионов активных пользователей в месяц. А прибыль приложения в прошлом году, по данным Bloomberg, перевалила за миллиард долларов. В соцсети можно постить текстовые и графические посты, видео, вести онлайн-трансляции. Можно просто общаться — популярны длинные ветки комментариев, где пользователи делятся самой разной информацией.

О чем общаются китайцы и американцы в RedNote

Фото: Emmanuel Serna / Global Look Press

По данным Reuters, всего за два дня к RedNote присоединились свыше 700 тысяч новых пользователей, хештег # tiktokrefugee (в переводе с английского — беженцы TikTok) собрал более 25 миллионов просмотров. Есть в соцсети и чат с аналогичным названием. В понедельник, 13 января, к «Беженцам TikTok» присоединились более 50 тысяч американских и китайских пользователей.

В комментариях царит самая настоящая дружба народов. Китайцы встретили «беженцев» очень радушно, без негатива в духе «что вы тут забыли», многие начали в шутку называть себя шпионами, которые много лет следили за американцами с помощью TikTok.

Фото: РИА «Новости»

Другой популярной шуткой стал так называемый кошачий налог. Новички должны заплатить его, чтобы остаться в приложении. От пользователя требуется скинуть фото кота, а решение о том, принимается ли оплата, выносит «китайский суд». В комментариях и те, и другие готовы обсуждать, кажется, что угодно, правда, острые политические или религиозные темы китайские блогеры предпочитают не разгонять. Хотя некоторые американцы и пытаются их поднимать. «Можно ли спрашивать о том, чем отличаются законы в Китае от законов в Гонконге?» — поинтересовался, к примеру, один из новичков. «Мы предпочитаем не говорить об этом здесь», — ответил китайский пользователь. Школьники тем временем не теряются и просят «беженцев» помочь с домашкой по английскому. А тем, в свою очередь, помогают с переводом с китайского, чтобы лучше разобраться в интерфейсе RedNote.

Интересно Над преодолением языкового барьера, по информации Reuters, сейчас работают и разработчики приложения, пытаясь создать инструменты для перевода публикаций с китайского на английский, а также для модерирования контента на английском. Над преодолением языкового барьера, по информации Reuters, сейчас работают и разработчики приложения, пытаясь создать инструменты для перевода публикаций с китайского на английский, а также для модерирования контента на английском.

Кстати, многие американцы в последние дни начали учить его на Duolingo. По данным сервиса, за последние дни интерес к китайскому в Штатах подскочил аж на 216%.

Были и неожиданные открытия. Одно из них — симпатия китайцев к подозреваемому в убийстве главы одиозной страховой компании UnitedHealthcare Луиджи Манджоне. Блогеры из США с удивлением выяснили, что фанатеют от него не только в их стране, а еще что в КНР, оказывается, знают и любят западные мемы.

Фото: Luigi Mangione/Keystone Press Agency / Global Look Press

МИД Китая приветствовал американцев в RedNote Происходящее уже прокомментировали даже в Министерстве иностранных дел КНР. Официальный представитель ведомства Го Цзякунь заявил, что МИД со своей стороны приветствует контакты китайских и американских пользователей. Но при этом воздержался от комментариев по поводу возможного ужесточения цензуры иностранного контента в RedNote. «Мы считаем, что, независимо от того, какие платформы вы используете, это личный выбор, и мы поощряем и поддерживаем контакты между людьми», — заверил он.