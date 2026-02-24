Сегодня 14:48 Шок и трепет на Ближнем Востоке: как США громили Ирак во имя «демократии» 0 0 0 Фото: U.S. Department of War Мир

Американцы собрали на Ближнем Востоке крупнейшую авиационную группировку со времен вторжения в Ирак. Тогда США отлично нагрели руки на черном золоте и дали заработать миллиарды своим оружейным подрядчикам. Правда, это стоило жизни миллиону ни в чем не повинных людей, но на такие мелочи Запад давно не обращает внимания.

«Буря в пустыне» Начнем с войны в Персидском заливе. Тогда Ирак обвинил Кувейт в воровстве нефти из приграничных иракских месторождений, а также в участии в международном антииракском заговоре. И августовской ночью 1990 года вторгся к соседям. К вечеру солдаты уже пировали в столице Кувейта. Тамошний эмир успел сбежать в Саудовскую Аравию. Кувейтская армия драпала следом, Ирак ликовал. Но на все его действия нашлось противодействие: иракские силы попросили покинуть территорию чужого суверенного государства. После против страны ввели санкции и морскую блокаду. Правда, толку от этого было мало. Тогда США собрали антииракскую коалицию и 17 января 1991 года начали операцию «Буря в пустыне». Против Ирака выступили 34 государства, причем многие из них желали не столько освободить Кувейт, сколько избавиться от сильного регионального лидера. Силы были слишком неравны, так что противостояние продлилось 40 дней. Иракцы оставили аннексированные было территории и подписали соглашение о прекращении огня.

Фото: Истребители ВВС США во время операции «Буря в пустыне», 1991 год / Публичное достояние

«Пустынный лис» После поражения Ирака в войне в Персидском заливе в 1991 году власти страны обязали закрыть программу разработки оружия массового поражения. Под присмотром инспекторов ООН было уничтожено 40 тысяч химических боеголовок, множество запрещенных химикатов, 700 тысяч реагентов и более 100 единиц оборудования для создания и производства химического оружия. Хусейн при этом рассчитывал, что после этого со страны снимут наложенные санкционные ограничения. Но не тут-то было. Запад их не только не снимал, более того, еще и высказывал недоверие: а ну как припрятали кучку ракет на черный день? Ирак плюнул и перестал пускать инспекции. В наказание за отказ сотрудничать с международной комиссией США и Великобритания безо всяких санкций Совета Безопасности ООН 16 декабря 1998 года начали операцию «Пустынный лис». За трое суток иракская система ПВО была практически обезоружена, 43 объекта серьезно повреждены, разрушено нефтеперерабатывающее предприятие в Басре, нанесены удары по президентскому дворцу — там якобы были признаки производства бактериологического и химического оружия. Больше тысячи иракцев погибли.

Фото: Старт крылатой ракеты Tomahawk с эсминца во время операции «Пустынный лис», Персидский залив, 19 декабря 1998 года. / Публичное достояние

Поиски оружия массового поражения Однако режим Хусейна продолжал оставаться у власти, что очень раздражало США. Тогда их президент Джордж Буш — младший со товарищи принялся планировать свержение иракского лидера силой. И тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: 11 сентября 2001 года террористы протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. После этой трагедии, в которой винили выходцев с Ближнего Востока, американское общество легко поддержало бы любой крестовый поход. Пропагандисты оперативно объявили Ирак главной базой для бандитских группировок, включая одну из самых крупных исламистских международных террористических организаций — «Аль-Каиду»*.

Фото: Теракт 11 сентября 2001 года. Hubert Boesl / www.globallookpress.com

Тут снова всплыла информация о том, что у Хусейна все-таки есть оружие массового поражения. Британцы поддержали США в стиле «не читал, но осуждаю», и в ноябре 2002 года Совет Безопасности ООН выдал последнее предупреждение Ираку. Опять приехали инспекторы и опять ничего крамольного не нашли. О том же заявил американскому президенту директор ЦРУ Джордж Тенет. Посол Джозеф Уилсон также отрицал закупку Ираком урана в Нигере. Но все эти доклады убрали под сукно, чтобы они не мешали Бушу-младшему рассказывать публике обратное: и оружие есть, и урана завались накупили. И даже доказательства есть! На специальном заседании Совбеза ООН 5 февраля 2003 года американский госсекретарь Колин Пауэлл рассказал, как Ирак скрывает от международных инспекторов оружие массового поражения. В частности, алюминиевые трубки, якобы закупленные для урановых центрифуг. Правда, год спустя чиновник ничтоже сумняшеся заявил, что слегка передернул карты.

Когда я делал доклад в феврале 2003 года, то опирался на самую лучшую информацию, которую мне предоставило ЦРУ […] К сожалению, со временем выяснилось, что источники были неточными, а в ряде случаев преднамеренно вводили в заблуждение. Я этим глубоко разочарован и сожалею об этом. Колин Пауэлл Государственный секретарь США с 2001 по 2005 год

«Иракская свобода»

Весной 2003 года перед властями Ирака поставили ультиматум: Хусейн с сыновьями должны покинуть свою страну в течение 48 часов, иначе начнется война. Американцев предсказуемо игнорировали, и утром 20 марта началась операция «Иракская свобода».

Интересно При планировании операции использовали разработанную еще в 1996 году доктрину «Шок и трепет», предполагавшую деморализацию противника с помощью массированных ударов по командным пунктам, центрам связи, энергетической и транспортной инфраструктуре. Удары с воздуха сопровождались наземным наступлением коалиционных войск.

Никто не стал изобретать велосипед, и Штаты со своими союзниками сделали ставку на блицкриг. Страну начали утюжить, и 17 апреля незваные гости победили, хотя полный вывод американских войск и официальное закрытие военной миссии состоялись лишь 15 декабря 2011 года. За это время погибло около миллиона мирных жителей. Американцы назначили послушное им правительство, распустили иракскую армию и запретили правящую десятилетия партию «Баас». Вскоре Ирак погрузился в хаос, начались рост религиозного насилия и усиление влияния радикальных групп. Та же «Аль-Каида»* оперативно переродилась в ИГИЛ*.

Фото: Горящий иракский танк Т-54, 2 апреля 2003 года / Публичное достояние

Судьба Саддама Хусейна Пятый президент Ирака Саддам Хусейн более полугода скрывался от оккупационных войск и новых властей. Его нашли 13 декабря 2003 года в подвале дома в городе Эд-Даур и вместе с соратниками предали суду. Заседания проходили на военной базе США Camp Victory, вблизи международного аэропорта Багдада. Конечно, Хусейн за 24 года своего правления изрядно поднадоел народу, к тому же он был довольно жестким руководителем и не чурался пачкать руки в крови. Но суд над ним едва ли был справедливым. Мало того, что в процесс постоянно вмешивались американцы, так еще и откровенно нарушались процедуры защиты, а у обвинения часто отсутствовала доказательная база. Поверженного диктатора в итоге приговорили не к расстрелу, как полагалось бы для военного, а к позорной по местным понятиям виселице. Ночью 30 декабря 2006 года Хусейн встретил смерть с открытым лицом, отказавшись от колпака смертника. Его похоронили в родной деревне, позже, в ходе очередной гражданской войны, могила была разрушена.

Фото: Снос памятника Саддаму Хусейну, Багдад, 9 апреля 2003 года / Публичное достояние

Что получили США в Ираке Хотя Соединенные Штаты и заявляли, что действовали исключительно ради безопасности и демократизации, агрессия в Ираке принесла им конкретные экономические и геополитические выгоды. Прежде всего, выросли прибыли оборонного сектора и частных подрядчиков: война стала мощным катализатором для американских военно-промышленных корпораций. Кроме того, военные действия стимулировали развитие новых технологий: беспилотники, системы связи и бронетехника. Устранение Хусейна и смена власти в Ираке вернули для США стабильность в Персидском заливе — появились сети военных баз и установление контроля над ключевым регионом Ближнего Востока. Американцы получили доступ к энергетическим ресурсам. Вторжение положило конец многолетней национализации нефтяной отрасли Ирака и сделало его альтернативой Саудовской Аравии как ключевому поставщику. Также западные сервисные компании получили выгодные контракты на обслуживание и разработку месторождений.

* запрещенная в России международная исламистская террористическая организация. ** запрещенная в России террористическая организация.