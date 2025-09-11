Кто на самом деле напал на США? Мифы и правда о теракте 11 сентября 2001 года

Одиннадцатого сентября мир вспоминает очередную годовщину самой масштабной террористической атаки: в этот день 24 года назад угнанные боевиками самолеты врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. До сих пор многие уверены, что правительство США причастно к трагедии. Мол, ее организовали либо спецслужбы, либо вызвала неосторожная внешняя политика государства. А может, как всегда виноваты русские? Мифы и правда — в материале 360.ru.

Официальная версия событий 9/11 Утром 11 сентября 2001 года 19 террористов-смертников захватили четыре американских пассажирских самолета. Два борта врезались в башни-небоскребы Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке. Третий лайнер атаковал здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый, благодаря отваге пассажиров и экипажа, не долетел до Капитолия. Он упал в поле штата Пенсильвания. Угонщики были членами одной из самых крупных исламистских международных террористических организаций на тот момент — «Аль-Каиды»*. Они угрожали взорвать самолеты, но, согласно данным расследования, взрывных устройств у террористов не было. Все их оружие — офисные и складные ножи, а также перцовые баллончики. В результате нападения погибли почти три тысячи человек: 246 пассажиров и членов экипажей самолетов (не считая самих смертников), 2606 человек в башнях-близнецах и около них в Нью-Йорке (включая пожарных, медиков и полицейских), 125 — в здании Пентагона. Среди жертв теракта были не только граждане США, но и еще 91 государства.

Фото: Вид на горящие башни Всемирного торгового центра. Hubert Boesl / www.globallookpress.com

Намеренный снос, ракета и сбитый Boeing После 11 сентября многие вспомнили, что башни Всемирного торгового центра уже переживали чрезвычайные происшествия. В феврале 1975 года в одной из них полыхнул крупный пожар. Зимой 1993-го на подземной парковке террористы взорвали грузовик с 680 килограммами взрывчатки. Это стоило жизни шестерым людям, более тысячи получили ранения, но сами здания устояли. Однако после атаки самолетов небоскребы обрушились. Некоторые архитекторы, инженеры и физики практически сразу заявили: подобный таран был не смертельным для конструкции. Она просто не могла рухнуть полностью и с такой скоростью без дополнительного источника воздействия.

Фото: 11 сентября 2001 года, Нью-Йорк. Gulnara Samoilova / www.globallookpress.com

Все больше походило на то, что торговый центр загодя буквально нашпиговали взрывчаткой или установили в нем три термоядерных заряда мощностью примерно по 150 килотонн в тротиловом эквиваленте каждый. Поговаривали, что также использовали зажигательное вещество «Термит»: порошкообразную смесь, которая при горении выделяет огромное количество тепла. Что касается Пентагона, то пикирующий на него самолет совершенно намеренно не стали сбивать. Правда, некоторые утверждают, что и самолета никакого не было: здание прицельно и аккуратно ударили по краю ракетой для создания видимости направленной атаки террористов. А вот самолет, упавший в поле, был сбит реактивным истребителем ВВС США.

Интересно Стив Бушеми с 1980 по 1984 год работал в пожарной части на Манхэттене (тайно совмещая это с учебой на курсах актерского мастерства). Когда случился теракт 11 сентября, будучи уже известным актером, он вернулся в свою старую пожарную часть и неделю по 12 часов в сутки помогал разбирать завалы в поисках пропавших.

Зачем властям США был нужен теракт 9/11 Очевидцы тех событий в Нью-Йорке рассказывали, что нападение до глубины души потрясло всех американцев. Если бы в тот же день объявили призыв в армию, чтобы расквитаться с обидчиками, и женщины и мужчины, молодые и старые, невзирая на национальность, религию и цвет кожи, пошли бы в добровольцы. И уж подавно никто не подавал голос против, когда Соединенные Штаты объявили «войну против терроризма» и напали на Ирак. Заодно сменили власть в Афганистане, впервые в истории воспользовавшись пятой статьей договора НАТО о коллективной обороне. По мнению конспирологов, именно эти цели преследовали спецслужбы США, когда устраивали свой кровавый театр. К тому же некоторые оппозиционные журналисты нарыли информацию, что семья президента Буша имела отношение к нефтяному бизнесу на Ближнем Востоке. Были и некоторые связи с главой «Аль-Каиды»* Усамой бен Ладеном** — сыном миллиардера Мухаммеда ибн Авада бен Ладена, самого богатого саудовца не из королевской семьи.

Фото: Кадр из видеозаписи заявления Усамы бен Ладена**. z03 / www.globallookpress.com

Операция «Норвурдс» «Дыр» у этой теории немало, однако есть вполне логичные выкладки и доводы. Многие не верят, что американский президент — на тот момент Джордж Буш — младший — рискнул бы санкционировать убийство такого числа сограждан. Однако скептики напомнили об операции «Нортвудс» 1962 года. Ради свержения кубинского лидера Фиделя Кастро собирались устроить террористические акты в Майами, Вашингтоне и других городах, указав уликами на «кубинских агентов». Еще — сбить пассажирский самолет США (или несколько, как пойдет) американским истребителем, загримированным под кубинский МиГ. Потопить судно с кубинскими беженцами и дальше по мелочи. От претворения «Нортвудса» в жизнь отказались только после личного вмешательства президента Джона Кеннеди. Но похожие планы строить не перестали. Кто знает, как выросли аппетиты за почти 40 лет? Да и Буш-младший мало чем походил на любимца американцев 60-х.

Фото: Джорж Буш — младший делает заявления на фоне разбитого Пентагона, 12 сентября 2001 года. Department Of Defense / www.globallookpress.com

Козни талибов и России Впрочем, было еще несколько теорий заговоров, которые нашли виноватых за пределами Штатов. Еще до атаки на Всемирный торговый центр американцы задумали строительстве большого газопровода. Он должен был идти из Туркмении через Афганистан и Пакистан в порт Гвадар на побережье Аравийского моря. Что-то пошло не так, переговоры сорвались. Именно тогда, по версии конспирологов, афганские власти заподозрили, что их век подходит к концу: США намерены их заменить и постановить своих людей. Противостоять огромной стране было трудно, но вот подкусить ее, нанеся удары по знаковым целям, талибы смогли бы.

Фото: Здание Пентагона после удара. Laura Farr / www.globallookpress.com

Второй расхожий вариант касался, разумеется, России. Нашлись те, кто предположил, что масштабный теракт в США устроили в порядке мести за гибель подводной лодки К-141 «Курск». Якобы с ней столкнулась американская субмарина Toledo. Чтобы предотвратить выстрел российских подводников, их потопила проплывавшая рядом американская же подлодка Memphis. После катастрофы Москва якобы решила не афишировать истинную причину трагедии «Курска», но задумала ответный удар, который тщательно готовили целый год. Эту версию особенно продвигал французский режиссер Жан-Мишель Карре в своем документальном фильме «Курск: субмарина в мутной воде». Вот только эту идею уже опровергли десятки раз.

Фото: Последствия удара 11 сентября. James Tourtellotte / www.globallookpress.com

Гриф «совершенно секретно» Ни одна из альтернативных теорий о трагедии 9/11 — как, кстати и официальная версия — не имеет железных доказательств. Во всяком случае, тех, что были предъявлены широкой публике. При желании можно выбрать любой вариант и просто ждать того времени, когда с документов о теракте снимут гриф «секретно». Правда, особых надежд питать не стоит. Еще совсем недавно общественность с нетерпением ждала раскрытия всех бумаг по делу убийства Кеннеди. Когда данные выложили в открытый доступ, все узнали истории об отравленном сахаре, попытках убийства Фиделя Кастро и прочих «шалостях» американских спецслужб.

Фото: imago stock & people / www.globallookpress.com

Однако никаких новых данных непосредственно о выстрелах в Далласе никто так и не получил. Разве что еще раз подтвердили: ни русские, ни инопланетяне, ни ЦРУ или ФБР не причастны к гибели 35-го президента США.

* «Аль-Каида» — запрещенная в России международная исламистская террористическая организация. ** Усама бен Ладен — международный террорист, глава запрещенной в России международной исламистской террористической организации «Аль-Каида».