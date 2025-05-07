Сегодня 00:40 Сбежать не получится. План эвакуации в Прибалтике и Польше предназначен для элит Журналист Авва: страны Балтии не способны организовать эвакуацию населения 0 0 0 Фото: Alexander Welscher/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Латвия, Литва, Эстония и Польша решили совместно распланировать эвакуацию населения. Власти заранее построят маршруты передвижения и выберут пункты временного размещения. 360.ru выяснил, что послужило причиной.

Сотрудничество Прибалтики и Польши МВД Литвы сообщило о подготовке совместного меморандума с Латвией, Эстонией и Польшей. Страны договорятся координировать друг с другом действия при проведении массовой трансграничной эвакуации. Они определят учреждения, ответственные за перевозку людей, составят маршруты, назначат пункты пересечения границы, оценят готовность инфраструктуры в муниципалитетах к приему и временному размещению беженцев.

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Миф о российской угрозе давно муссируется в Прибалтике. Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о создании спецподразделения и дал армии пятилетний срок на подготовку к конфликту. По его мнению, столкновение России с НАТО может произойти уже в 2030 году. Вдоль 965-километровой границы Эстонии, Латвии и Литвы с Россией началось строительство тысячи бетонных бункеров с траншеями, противотанковыми рвами, складами боеприпасов и убежищами. Британская газета The Telegraph сообщила, что работы ведутся в авральном режиме: нужно уложиться в 10 лет.

Фото: Jens Kalaene/dpa / www.globallookpress.com

Существуют и менее масштабные инициативы. Власти Вильнюса представили план эвакуации города на случай военного вторжения, гибридных атак, ядерных угроз, серьезных стихийных бедствий и аварий на инфраструктуре. Жителей вывезут в трех направлениях — в сторону Клайпеды и Каунаса, Паневежиса и Шяуляя, Алитуса и границы с Польшей. Нападение России на Прибалтику Первые брошюры о том, как действовать в случае нападения России, оборонные ведомства прибалтийских стран начали выпускать в 2004 году, сообщил 360.ru корреспондент федерального интернет-издания «Ваши Новости» Вадим Авва. Поэтому в подготовке плана трансграничной эвакуации нет ничего нового.

Все эти годы работы над расширением воронки войны они в нее пытаются затянуть все большее количество стран: логика прибалтов, реабилитировавших у себя фашизм, проводящих по отношению к своему историческому русскому населению политику геноцида, состоит в том, чтобы создать условия для нанесения поражения России всем коллективным Западом. Вадим Авва Корреспондент федерального интернет-издания «Ваши Новости»

Авва заявил, что такие программы рассчитаны на эвакуацию из каждой республики наиболее оголтелых правящих радикалов, чтобы их потом кормили на Западе, как это сделали американцы с легионерами СС, чтобы они или их потомки через 40 лет попытались вернуться и совершить националистический переворот. Эвакуация из Латвии Ирония, по его мнению, состоит в том, что дальше формальностей дело может не зайти, потому что Прибалтика не способна организовать массовое перемещение людей. Даже эвакуация 500 человек из одного пункта в другой в пределах одной из республик может стать проблемой.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press / www.globallookpress.com

«В действительности, например, Латвия хотела бы депортировать всех русских граждан, не имеющих гражданства Латвийской Республики, но она физически не в состоянии сделать это. Бюрократический и силовой аппарат этого государства не в состоянии одновременно провести эвакуацию, скажем, тысячи человек — такие мощности», — объяснил он. Потребуются автобусы, горючее, водители, пункты обеспечения беженцев. Собеседник 360.ru предупредил, что прибалты не способны на это.