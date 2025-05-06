Telegraph: Британия планирует обновить план действий на случай войны с Россией

Правительство Великобритании представит новый секретный план действий на случай войны с Россией. В него включат инструкции по защите инфраструктуры, эвакуации высших должностных лиц и организации работы бункеров, сообщил The Daily Telegraph .

Власти пропишут порядок действий в первые дни после объявления обычной, ядерной либо кибернетической войны.

Для всех трех сценариев правительство Кира Стармера предусмотрит определенный алгоритм по защите членов кабмина и королевской семьи, организации бункеров, формирования стратегических резервов и обеспечения государственной связи.

Причиной обновления плана национальной защиты, по словам инсайдеров, стала якобы исходящая от России угроза. Предыдущую версию документа разработали в 2005 году. В то время киберугрозы не считались значимым риском.

Ранее журналист и писатель Питер Хитченс пожаловался на неосведомленность британцев о реальном положении дел на Украине. Существование российской угрозы он назвал выдумкой пропагандистов.