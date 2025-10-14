Парижский арестант. Саркози сел в тюрьму: почему Украина рада судьбе политика, поддержавшего русских
Бывший президент Франции Николя Саркози по-прежнему играет важную роль в политике страны. Теперь ему придется делать это прямо из тюрьмы — уже 21 октября государственный деятель отправится за решетку. За что осудили Николя Саркози, в какую тюрьму его посадят, что он говорил о России и почему теперь радуется Украина — в материале 360.ru.
За что осудили Николя Саркози
Парижский уголовный суд 25 сентября признал Саркози виновным в преступном сговоре по делу о предполагаемом финансировании его победной кампании 2007 года. Французские власти сочли, что деньги политик получил от правительства Муаммара Каддафи.
Суд назначил Саркози пять лет тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора. По ряду статей, в том числе и коррупционных, его оправдали. Прокуратура запрашивала для политика семь лет лишения свободы, а бывший президент все обвинения отрицал.
Где будет сидеть Саркози
Саркози обязали явиться утром 21 октября в тюрьму La Sante почти в самом центре Парижа. В общий корпус бывшего президента не отправят. Вероятнее всего, политика поместят в изолированное отделение, так называемый «квартал уязвимых», с обычным режимом.
La Sante после реконструкции 2019 года получила десятки одноместных камер с базовыми удобствами. Вместе с тем тюрьма переполнена — в профсоюзе тюремщиков говорили, что показатель близок к 190%.
В любом из режимов Саркози положена ежедневная прогулка (не менее часа), доступ к библиотеке и спортзалу по графику. Мобильных телефонов в тюрьме нет, здесь установлены аппараты, которые глушат сотовую связь.
Николя Саркози — рецидивист?
Это уже не первый приговор Николя Саркози. В марте 2021 года его признали виновным в торговле влиянием и коррупции. Саркози приговорили к году тюрьмы и двум годам условно, однако реальный срок судья заменил электронным браслетом. Наложили на государственного деятеля и частичный домашний арест.
Осенью того же года Саркози признали виновным по другому уголовному делу. Власти решили, что он получал незаконное финансирование своей кампании в 2012 году. Политику дали год тюрьмы, но затем вновь заменили реальный срок на электронный браслет.
Саркози и судьба Муаммара Каддафи
Дело Саркози о деньгах от ливийского правительства выглядит необычным. Николя Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 год. И в 2011 году он стал одним из наиболее активных сторонников военного решения вопроса в Ливии — здесь как раз началось восстание против Муаммара Каддафи.
Бомбардировки иностранных сил помогли оппозиции улучшить свое положение на поле боя. В результате восставшие свергли режим Каддафи. Его самого убили.
Что Саркози говорил о России
В свое президентство Николя Саркози неоднократно называл Россию «великим государством». Владимира Путина политик считал «человеком, который обеспечил стабильность России». Президенты встречались и после окончания полномочий Саркози.
Неформальную беседу политики проводили в Сочи в 2014 году — бывший французский лидер прилетал ради концерта Карлы Бруни, своей жены.
В 2015 году Саркози приезжал в Москву. Ему присудили звание почетного профессора МГИМО. Уже в 2025 году Николя Саркози назвал ошибкой вражду России и Европы.
Почему Украина рада сроку Саркози
В 2023 году Саркози дал большое интервью Le Figaro. Среди прочего политик говорил об Украине. Он с сомнением высказался о заявлении европейских стран, которые намеревались «поддерживать Украину до самого конца».
Также Николя Саркози напоминал, что Крым до 1954 года был российским, а большинство населения полуострова «всегда чувствовали себя русскими».
Не считал Саркози возможным и присоединение Украины к Евросоюзу. Он полагал, что западные страны дают Киеву «ложные обещания, которые мы не выполним».
Дело не только в том, что Украина не готова и не отвечает критериям для Евросоюза. Но и в том, что она должна оставаться нейтральным государством. Я не понимаю, как нейтралитет может оскорблять.
Николя Саркози