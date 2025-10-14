Парижский арестант. Саркози сел в тюрьму: почему Украина рада судьбе политика, поддержавшего русских

Бывший президент Франции Николя Саркози по-прежнему играет важную роль в политике страны. Теперь ему придется делать это прямо из тюрьмы — уже 21 октября государственный деятель отправится за решетку. За что осудили Николя Саркози, в какую тюрьму его посадят, что он говорил о России и почему теперь радуется Украина — в материале 360.ru.

За что осудили Николя Саркози

Парижский уголовный суд 25 сентября признал Саркози виновным в преступном сговоре по делу о предполагаемом финансировании его победной кампании 2007 года. Французские власти сочли, что деньги политик получил от правительства Муаммара Каддафи.

Суд назначил Саркози пять лет тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора. По ряду статей, в том числе и коррупционных, его оправдали. Прокуратура запрашивала для политика семь лет лишения свободы, а бывший президент все обвинения отрицал.

Где будет сидеть Саркози

Саркози обязали явиться утром 21 октября в тюрьму La Sante почти в самом центре Парижа. В общий корпус бывшего президента не отправят. Вероятнее всего, политика поместят в изолированное отделение, так называемый «квартал уязвимых», с обычным режимом.

La Sante после реконструкции 2019 года получила десятки одноместных камер с базовыми удобствами. Вместе с тем тюрьма переполнена — в профсоюзе тюремщиков говорили, что показатель близок к 190%.

В любом из режимов Саркози положена ежедневная прогулка (не менее часа), доступ к библиотеке и спортзалу по графику. Мобильных телефонов в тюрьме нет, здесь установлены аппараты, которые глушат сотовую связь.