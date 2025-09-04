Бывший французский лидер Николя Саркози назвал исторической ошибкой вражду Европы и России. Свое мнение он выразил в беседе с газетой Le Figaro .

По его словам, настоящую угрозу для европейских стран несет демографическая ситуация. Через 30 лет население Европы сократится с 550 до 480 миллионов человек.

«Тем временем мы определяем Россию как наш главный риск и нашего приоритетного врага. Это историческая ошибка!» — заявил Саркози.

Он также подчеркнул, что мигранты, приезжающие в Европу, в силу различных обстоятельств часто не способны интегрироваться в новое общество, что ставит под угрозу европейские государства.

«Сегодня очевидно, что именно Европа более изолирована на международной арене, чем Россия», — сказал политик.

Ранее норвежский журналист Пол Стейган выразил мнение, что ЕС вступил в фазу распада, а усиление ШОС и БРИКС ускоряет этот процесс. По словам публициста, многие европейские страны сейчас в глубоком кризисе.