Экс-президента Франции Саркози признали виновным в сговоре по делу о деньгах Каддафи

Суд Парижа признал Саркози виновным в сговоре и оправдал по коррупции

Рассматривавший дело экс-президента Франции Николя Саркози уголовный суд Парижа признал бывшего лидера страны виновным в преступном сговоре и оправдал по обвинениям в пассивной коррупции и хищении средств. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

Дело против Саркози связано с подозрениями, что его предвыборную кампанию 2007 года финансировал находившийся под международными санкциями глава Ливии Муаммар Каддафи.

Ключевым фигурантом дела выступал Зиад Такиеддин, который ранее дал показания, что лично привозил Саркози из Ливии миллионы евро наличными в 2006 и 2007 годах.

Он несколько раз отказывался и снова возвращался к этим обвинениям, что привело к возбуждению еще одного дела против Саркози с обвинениями в давлении на свидетеля. В минувший вторник, 23 сентября, Такиеддин скончался в Ливане.

Всего Николя Саркози предъявили четыре обвинения, в том числе пассивную коррупцию, нецелевое использование государственных средств, незаконное финансирование избирательной кампании и участие в сговоре. Уголовный суд Парижа оставил в силе только одно обвинение.

Представители Национальной финансовой прокуратуры Франции запросили для бывшего лидера страны семь лет тюремного заключения. Это самое суровое наказание для всех из 12 обвиняемых.

У Саркози остается возможность апелляции, что отсрочит его отправку в тюрьму, а в случае заключения 70-летний политик может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Своей вины бывший французский президент не признал. Он настаивал, что прокуратура не имеет никаких доказательств, а его преследование связано с местью клана Каддафи за участие Франции в свержении лидера Ливии.

Ранее Саркози приговорили к одному году тюремного заключения за коррупцию и использование служебного положения в корыстных целях. После апелляции суд решил, что первые полгода политик отбудет досрочно, но станет носит электронный браслет.