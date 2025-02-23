Сегодня 19:15 Самые жесткие санкции Британии. Кто под ударом? 0 0 0 Фото: IMAGO/Alex Todd / Global Look Press Эксклюзив

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник может объявить о новом пакете антироссийских санкций — самом крупном с начала спецоперации — и очередном транше помощи Украине. Что войдет в очередной список рестрикций и навредят ли они России — в материале 360.ru.

Борьба с «российскими грязными деньгами» С помощью новых санкций Британия решила бороться с «российскими грязными деньгами», сообщила газета The Telegraph. Меры разрабатывались с участием трех правительственных департаментов. С начала спецоперации под ограничения попали 1900 российских граждан и компаний, очередной пакет санкций обещают сделать самым масштабным. Некоторые британские чиновники назвали предстоящие рестрикции «тройным ударом». В понедельник планируется выступление министра обороны Великобритании Джона Хили, который подчеркнет разницу между Соединенным Королевством и США в отношении российско-украинского конфликта. «Мы всегда говорили, что хотим поставить Украину в наиболее сильное положение, будь то для переговоров или для продолжения боевых действий», — заявил источник газеты.

Фото: Paul Zinken/dpa / Global Look Press

Критический момент в истории всей Европы Глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что новые санкции будут нацелены на сокращение доходов России и ослабление «военной машины». По его словам, Соединенное Королевство продолжит работать с США для достижения «устойчивого и справедливого мира», Украину необходимо вовлечь в этот процесс. Европе пора удвоить поддержку ВСУ и стремиться к «миру через силу». «Это критический момент в истории Украины, Великобритании и всей Европы», — привело слова Лэмми Independent. Одновременно с этим он заявил, что «последствия специальной» операции ощущаются далеко за пределами фронта. «В том числе здесь, в Великобритании, в том числе из-за роста цен на энергоносители, который сильно ударил по британским семьям», — сказала глава МИД.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Однако санкции бумерангом ударили по тем, кто их ввел, заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Какие новые санкции введет Британия Санкции со стороны Великобритании могут носить риторический и пропагандистский характер, рассказал 360.ru политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. «Серьезной торговли у России с Британией давно нет, там нечего ограничивать, банковского какого-то обмена тоже нет. Есть всемирно известная лондонская биржа металлов, но там уже запретили россиянам работать. Так что мы не можем там реализовывать как раньше ни цветные металлы, ни золото, приходится иначе торговать», — отметил эксперт. Британия имеет большую долю в страховом рынке, особенно в морских операциях. «От этого тоже уже отлучили российских клиентов. Так что, строго говоря, даже трудно себе представить, что еще можно выдумать в Великобритании, что бы еще такое ограничить. Ну, посмотрим, народ изобретательный, возможно, что-то найдут», — считает политолог. Он назвал возможные санкции риторическими упражнениями.

Возможно, конкретные какие-то репрессии против физических лиц и компаний, юридических лиц. Разве что здесь еще кто-то мог остаться, кто еще не охвачен, дополнительно включить их в список санкционированных персон и компаний. Кроме этого я ничего особенного не вижу. Сергей Станкевич политолог

Британия своими же санкциями уже нанесла себе весь возможный ущерб, заключил он. Главная проблема сейчас заключается в намерении Британии отправить воинский контингент на Украину в случае прекращения огня. Это нужно якобы для гарантий безопасности. «Это идея опасная, потому что Россия категорически против любого присутствия иностранных войск на украинской территории независимо от того, будет прекращение огня или нет. Поэтому, если такого рода контингент там появится, он, конечно, станет легитимной целью для российских ударов, и это привело бы к серьезному обострению ситуации в тот момент, когда она как раз она разворачивается в сторону дипломатического урегулирования», — объяснил политолог. Он выразил надежду, что британское руководство не решится на такую опасную авантюру.

Фото: РИА «Новости»

ЕС утвердил новый пакет санкций США Постоянные представители 27 стран ЕС 19 февраля утвердили 16-й пакет антироссийских санкций, сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете Евросоюза. По данным Reuters, ограничения предусматривают запрет на импорт первичного алюминия из России и внесение в список 73 новых судов так называемого «теневого флота». В 16-й пакет санкций ЕС также войдет запрет на продажу России игровых приставок, джойстиков и контроллеров для авиасимуляторов. В Евросоюзе считают, что российские военные якобы используют игровые консоли для управления беспилотниками.