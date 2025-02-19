IT-эксперт Зыков: новые санкции ЕС почти не повлияют на россиян

IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с RT оценил новые европейские санкции в области ограничения продаж игровых консолей, джойстиков и авиасимуляторов.

Собеседник считает, что новые санкции практически никак не повлияют на граждан. Он заметил, что игровые консоли, как и джойстики, давно ввозятся в Россию по параллельному импорту.

«Что касается авиасимуляторов, здесь сказать сложно. Если мы говорим про игры в чистом виде, а не профессиональные сервисы, то они тоже в основном американские», — добавил Зыков.

Ранее стало известно, что ЕС включил в новый пакет санкций против России ограничение продажи игровых консолей, джойстиков и авиасимуляторов.