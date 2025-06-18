Сегодня 13:19 Саммит разочарований. Зеленский увез с G7 пустые обещания Политолог Марков: ЕС не смог прогнуть Трампа на саммите G7 для поддержки Украины 0 0 0 Фото: Michael Kappeler/Pool/Dts Nachri / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Украинский лидер Владимир Зеленский досрочно уехал с саммита G7 в Канаде, не получив помощи, на которую рассчитывал, и не встретившись с президентом США Дональдом Трампом. Никакой дополнительной поддержки Украины со стороны американцев не добились и главы европейских стран.

Пустая поездка Зеленского

Политолог и генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков в комментарии 360.ru заявил, что саммит G7 оказался для Зеленского разочарованием. Никаких изменений в поддержке Украины со стороны мирового сообщества не произошло. От президента США Дональда Трампа ничего не удалось добиться и лидерам европейских стран.

Никаких существенных изменений нет. Все остались при своем интересе. Европейцам не удалось сдвинуть Трампа к продолжению поддержки украинского фашистского режима, не удалось прийти к компромиссу по поводу ввода европейских войск на территорию Украины. Сергей Марков политолог

Собеседник 360.ru подчеркнул, что лидеры Евросоюза требовали от американского лидера выделения систем противовоздушной обороны для размещения их в Румынии и Польше для защиты своих войск на украинской территории, но не смогли добиться даже этого. Кроме того, согласия нет и между европейцами, которые до сих пор не утвердили находящийся на рассмотрении план о выделении Украине 40 миллиардов евро военной помощи.

Фото: Chigi Palace Press Office/Filipp / www.globallookpress.com

«Поэтому все останется как есть. Для России это скорее нейтральное событие, хотя можно радоваться, что не удалось сдвинуть Трампа с его позиции», — добавил Марков. Политолог допустил, что глава Белого дома намеренно сорвал встречу с Зеленским, которого начал считать врагом и другом своих врагов. «Он относится к нему как к занозе, то есть резко негативно. Зеленский же не просто просит денег, а преследует цель втянуть США в войну с Россией с угрозой ядерной эскалации, на что Трамп пойти не может», — подытожил Марков.

Досрочные отъезды с саммита G7

Президент США Дональд Трамп покинул саммит G7 в минувший вторник, 17 июня. Он объявил, что у него есть неотложные дела в Вашингтоне. Из-за этого решения американский лидер не смог встретиться с Зеленским, который прилетел позже, а также с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Сам Зеленский тоже не стал дожидаться окончания саммита. Еще до его визита глава офиса президента Украины Андрей Ермак возлагал большие надежды на переговоры с Трампом. Но после срыва диалога оставаться дальше Зеленский смысла не увидел. Он коротко выступил перед встречей с премьер-министром Канады Марком Карни и попросил поддержки союзников, включая 40 миллиардов евро ежегодной бюджетной помощи, которая находится на рассмотрении ЕС.

Фото: Darryl Dyck / www.globallookpress.com

Кроме того, Зеленский призвал оказать давление на Россию и попросил лидеров G7 о сотрудничестве с США по введению новых санкций против российской нефти. Но этот пункт останется невыполнимым. Трамп в ходе визита на саммит «Большой семерки» отказал европейцам в снижении потолка цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Он пояснил, что для него это невыгодно и обойдется американскому бюджету «в миллиарды долларов». «Пусть Евросоюз введет новые санкции первым», — заявил глава Белого дома. Новые ограничения против России анонсировали только Великобритания и Канада. Лидеры двух стран пообещали Украине новую поддержку. При этом в итоговом коммюнике саммита осуждения России за проведение специальной военной операции не оказалось. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что пункт убрали из-за позиции США. Канадский премьер-министр опроверг это сообщение, пояснив, что подобное заявление не планировалось изначально.