Премьер Канады пообещал Украине новый пакет помощи и санкции против России

Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи на 1,48 миллиарда долларов для закупки беспилотников, вертолетов и боеприпасов, а также расширит санкции против России. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Марк Карни на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите G7.

Глава канадского правительства подчеркнул, что поддержка Украины продолжится до наступления «справедливого мира».

Карни добавил, что для продолжения давления на Россию введенные санкции расширят и включат туда ряд физических лиц и более 40 организаций, способствующих обходу введенных ограничений.

«Также под санкции подпадут более 200 судов теневого флота», — привело его заявление издание The Globe Аnd Mail.

Премьер-министр Канады обратил внимание, что Украина также получит транш на сумму более двух миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

Прилетевший на саммит G7 в Канаду украинский лидер Владимир Зеленский не смог встретиться с президентом США Дональдом Трампом, который улетел в Вашингтон досрочно. Изначально в его графике фигурировала встреча с главой киевского режима, а также с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.