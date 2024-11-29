«Русские аплодируют». Оппозиция в Грузии проиграла, хоть и пытается огрызаться

Саломе Зурабишвили может пойти на отчаянный шаг — объявить «параллельный парламент» и двоевластие в Грузии, заявил эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов. Пока же президент, срок действия полномочий которой истекает 16 декабря, вывела людей на улицу. Уже есть жертвы противостояния с полицией. Куда заведут Грузию европейские «партнеры» и чем закончится противостояние главы государства с правящей партией — в материале 360.ru.

Эхо евроатлантизма После недавних парламентских выборов в Грузии сформировали новый состав правительства. Переизбранный премьер Ираклий Кобахидзе заявил — до 2028 года республика не будет вести переговоры о вступлении в Евросоюз. «Сегодня мы приняли решение не ставить вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов Евросоюза», — отметил Кобахидзе. Он объяснил, что Грузия не позволит манипулировать собой и не потерпит шантажа. Премьер добавил, что принятое решение улучшит отношения между ЕС и республикой. Заявление Кобахидзе восприняли в штыки представители оппозиции. В Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси и других крупных городах прошли массовые акции протеста. К протестующим в столице присоединилась пока еще действующий президент Саломе Зурабишвили. Она выступила за проведение новых парламентских выборов и отметила, что поддерживает демонстрантов. «Я здесь вместе с этим народом. Я буду везде, где смогу. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не получим новые [парламентские] выборы», — процитировал ее ТАСС.

Столкновения с полицией Между полицейскими и протестующими завязалась драка, в центр города стянули спецтехнику на случай необходимости разгона демонстрантов. Зурабишвили решила поговорить с силовиками, однако общаться с ней не стали.

Силовики применили водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрации. Однако стычки не прекратились, и в полицейских полетели дымовые шашки, бутылки и камни, пострадали люди. К протестующим обратились представители МВД — их призвали расходиться и не нарушать закон. «Участники митинга оказывают физическое сопротивление и словесно оскорбляют сотрудников правоохранительных органов. Также в их сторону бросаются различные предметы, в результате чего трое сотрудников Министерства внутренних дел получили телесные повреждения. Из них двое доставлены в медицинские учреждения», — уточнили в полиции. Ни задержания, ни раненые Зурабишвили не волнуют. Вышедшая из-под контроля ситуация на руку Саломе Зурабишвили, рассказал 360.ru эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Грузия на пороге двоевластия По словам востоковеда, Зурабишвили «сходит со сцены». Уже в декабре состоятся выборы главы государства, и у нее практически нет шансов остаться в президентском кресле. В этой ситуации она может прибегнуть к крайним мерам, поддержав оппозицию. «Негативный сценарий — это то, что Зурабишвили все же пойдет на отчаянный шаг. Она заберет своих этих депутатов-оппозиционеров куда-нибудь в Кутаиси, объявит параллельный парламент, создаст двоевластие. Да, это предпосылки так называемых гражданских войн. Но тем не менее, все же предпосылки мизерные», — объяснил Тарасов.

По мнению востоковеда, даже в этом случае правительство в изгнании не получит поддержки в регионах: как это ни странно, оппозиция победила только в Тбилиси.

Даже если они уедут в Кутаиси, они там не будут пользоваться поддержкой местного населения. В общем-то, грузинская партия завершается поражением грузинской оппозиции, и Запад отступает. Станислав Тарасов

События в Грузии происходят на фоне смены власти в США, подчеркнул Тарасов. По его мнению, Запад уже не будет действовать в Закавказье столь агрессивно, как это было при администрации Джо Байдена. Для Дональда Трампа кавказская карта может быть не принципиально важной, периферийной, добавил собеседник 360.ru. Новый президент США акцентирует внимание на других регионах.

Отношения с Россией и ЕС Несмотря на то, что «Грузинская мечта» получила большинство в парламенте, влияние оппозиции остается заметным, объяснил Станислав Тарасов. «Я думаю, что грузинское правительство, которое набило руку на закулисных тактических маневрах, будет вести закулисную работу с членами оппозиции для привлечения части депутатского корпуса на свою сторону. Это самый лучший сценарий», — объяснил востоковед. В обновленном составе правительство будет выстраивать внешнюю политику иначе. Из-за откровенного шантажа Грузия уже дистанцировалась от ЕС, хотя пророссийский курс и не демонстрирует.

Русские аплодируют. Дело в том, что грузинские националисты, а мы их по-другому и не считаем, далее действуют в сторону укрепления суверенитета своего государства. Это отвечает национальным интересам России. Мы приветствуем. Стнислав Тарасов

Победившая на парламентских выборах партия «Грузинская мечта» выдвинула кандидатом в президенты бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. На протяжении карьеры он успел поиграть за тбилисское «Динамо», становился чемпионом России в «Алании» Валерия Газзаева и даже поиграл в составе «Манчестер Сити». Теперь он критикует Саломе Зурабишвили и готов занять ее место. Насколько это реально — в материале 360.ru.