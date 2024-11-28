Грузия прервала переговоры по вступлению в ЕС до 2028 года

Власти Грузии в течение следующих четырех лет не будут поднимать вопрос об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз. Об этом на брифинге заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, сообщил телеканал Rustavi 2 .

«Сегодня мы приняли решение не ставить вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов Евросоюза», — отметил он.

Кобахидзе рассказал, что страна не позволит применять в отношении нее манипуляции и шантаж. Он также выразил уверенность, что решение властей внесет вклад в улучшение отношений между ЕС и Грузией. Кобахидзе подчеркнул, что вопрос об открытии переговоров использовали в качестве инструмента для разделения общества, что наносило объединению репутационный ущерб.

Парламент Грузии утвердил кандидатуру Ираклия Кобахидзе на должность премьер-министра 28 ноября. Политика поддержали 84 парламентария.