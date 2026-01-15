Русофобия — дорогое удовольствие. Франция отобрала виллу у помогавшей ВСУ Белоцерковской
Бывшая лучшая подруга журналистки Ксении Собчак, блогер Белоника, теперь активная русофобка, собирающая деньги на нужды украинской армии, — Ника Белоцерковская* имеет задолженность перед Россией на сумму более 40 миллионов рублей. Однако взыскать долг с иноагентки вряд ли удастся.
Долги со всех сторон
После начала специальной военной операции она осыпала Россию проклятиями, покинула страну и обосновалась в особняке на лазурном побережье в километре от Монако. Потом стала активно собирать деньги на помощь ВСУ.
В России у Белоцерковской* остался бывший муж и долг. Телеграм-канал «Миллиарды» со ссылкой на данные из картотеки судебных дел сообщил, что сумма превысила 40 миллионов рублей. Но с возвращением возникла проблема — ее ИП закрыли из-за невозможности установить местонахождение должника или выявить какое-либо принадлежащее имущество.
Однако и в Европе она успела быстро обзавестись долгами. Иноагентка получила кредит во Франции под залог своей местной недвижимости. Вернуть деньги не получилось. Теперь, как сообщил телеграм-канал «Небожена», ее роскошную виллу выставили на торги.
Проблемы с деньгами начались уже давно
В нулевых, как выяснили журналисты, именно в этом особняке, том самом, где когда-то гостил Уинстон Черчилль, Ника Белоцерковская* проводила эксклюзивные вечеринки для «богатых и знаменитых». Там были галерист Стелла Кей, певица Миранда Миринашвили, предприниматель Алекс Шусторович и, конечно, Ксения Собчак.
О финансовых проблемах, с которыми она столкнулась в Европе, блогер стала рассказывать в соцсетях еще в 2023 году. Сетовала сначала на неблагодарных россиян, а потом на равнодушных украинцев, ради которых русофобка постоянно продавала сумки Birkin и наряды Chanel.
Карма настигла русофобку
Однако с каждым годом все меньше иностранцев за границей хотели помогать ВСУ. По словам иноагентки, на ее последний аукцион в Монако в декабре 2025 года зарегистрировались всего семь человек. Блогер разочаровалась в благотворительности в Европе и отправилась на Украину. Визу в страну ей пришлось выпрашивать у президента Владимира Зеленского в Сети.
В украинской гостинице у Белоцерковской* похитили все ее ценные пожитки — сумку Birkin стоимостью 661 570 рублей и соболиную накидку Laura Piani за 2 551 770 рублей. Однако проблемы на этом не кончились. Теперь ей приходится попрощаться с любимой виллой.
* Вероника Белоцерковская внесена Минюстом России в список иноагентов.