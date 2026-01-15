Русофобия — дорогое удовольствие. Франция отобрала виллу у помогавшей ВСУ Белоцерковской

Фото: РИА «Новости»

Бывшая лучшая подруга журналистки Ксении Собчак, блогер Белоника, теперь активная русофобка, собирающая деньги на нужды украинской армии, — Ника Белоцерковская* имеет задолженность перед Россией на сумму более 40 миллионов рублей. Однако взыскать долг с иноагентки вряд ли удастся.

Долги со всех сторон

После начала специальной военной операции она осыпала Россию проклятиями, покинула страну и обосновалась в особняке на лазурном побережье в километре от Монако. Потом стала активно собирать деньги на помощь ВСУ.

В России у Белоцерковской* остался бывший муж и долг. Телеграм-канал «Миллиарды» со ссылкой на данные из картотеки судебных дел сообщил, что сумма превысила 40 миллионов рублей. Но с возвращением возникла проблема — ее ИП закрыли из-за невозможности установить местонахождение должника или выявить какое-либо принадлежащее имущество.

Однако и в Европе она успела быстро обзавестись долгами. Иноагентка получила кредит во Франции под залог своей местной недвижимости. Вернуть деньги не получилось. Теперь, как сообщил телеграм-канал «Небожена», ее роскошную виллу выставили на торги.

Фото: РИА «Новости»

Проблемы с деньгами начались уже давно

В нулевых, как выяснили журналисты, именно в этом особняке, том самом, где когда-то гостил Уинстон Черчилль, Ника Белоцерковская* проводила эксклюзивные вечеринки для «богатых и знаменитых». Там были галерист Стелла Кей, певица Миранда Миринашвили, предприниматель Алекс Шусторович и, конечно, Ксения Собчак.

О финансовых проблемах, с которыми она столкнулась в Европе, блогер стала рассказывать в соцсетях еще в 2023 году. Сетовала сначала на неблагодарных россиян, а потом на равнодушных украинцев, ради которых русофобка постоянно продавала сумки Birkin и наряды Chanel.

Карма настигла русофобку

Однако с каждым годом все меньше иностранцев за границей хотели помогать ВСУ. По словам иноагентки, на ее последний аукцион в Монако в декабре 2025 года зарегистрировались всего семь человек. Блогер разочаровалась в благотворительности в Европе и отправилась на Украину. Визу в страну ей пришлось выпрашивать у президента Владимира Зеленского в Сети.

В украинской гостинице у Белоцерковской* похитили все ее ценные пожитки — сумку Birkin стоимостью 661 570 рублей и соболиную накидку Laura Piani за 2 551 770 рублей. Однако проблемы на этом не кончились. Теперь ей приходится попрощаться с любимой виллой.

* Вероника Белоцерковская внесена Минюстом России в список иноагентов.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте