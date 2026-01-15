Бывшая лучшая подруга журналистки Ксении Собчак, блогер Белоника, теперь активная русофобка, собирающая деньги на нужды украинской армии, — Ника Белоцерковская* имеет задолженность перед Россией на сумму более 40 миллионов рублей. Однако взыскать долг с иноагентки вряд ли удастся.

Долги со всех сторон

После начала специальной военной операции она осыпала Россию проклятиями, покинула страну и обосновалась в особняке на лазурном побережье в километре от Монако. Потом стала активно собирать деньги на помощь ВСУ.

В России у Белоцерковской* остался бывший муж и долг. Телеграм-канал «Миллиарды» со ссылкой на данные из картотеки судебных дел сообщил, что сумма превысила 40 миллионов рублей. Но с возвращением возникла проблема — ее ИП закрыли из-за невозможности установить местонахождение должника или выявить какое-либо принадлежащее имущество.

Однако и в Европе она успела быстро обзавестись долгами. Иноагентка получила кредит во Франции под залог своей местной недвижимости. Вернуть деньги не получилось. Теперь, как сообщил телеграм-канал «Небожена», ее роскошную виллу выставили на торги.