Глава евродипломатии Кая Каллас является откровенной русофобкой, вероятно, ее назначение стало провокацией. Об этом РИА «Новости» сообщил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.

По его словам, ЕС находится под влиянием ряда русофобских стран, в том числе из Прибалтики.

Назначение русофобской эстонки на пост представителя по иностранным делам само по себе плохое решение, возможно, даже намеренная провокация», — сказал депутат.

Картайзер отметил, что дипломатия ЕС отсутствует по институциональным причинам и хаотична.

«О какой Европе идет речь? Председательство Дании в Совете ЕС незаметно, тогда как не являющаяся членом Великобритания активно вовлечена. Евросовет принимает заявления в формате „26“, оставляя в стороне Венгрию», — добавил политик.

Ранее депутат Светлана Журова включила Каллас в число наиболее враждебных России западных политиков.