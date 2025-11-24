Рубио изменил итоги «зловещей» встречи США и Украины в Киеве

Переговоры между США и Украиной по мирному плану в Женеве оказались заметно менее напряженными, чем «зловещая встреча в Киеве» за три дня до этого. Об этом сообщил The Economist .

Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, который по итогам встречи назвал обсуждаемый документ «незавершенной работой». Как уточняет издание, любое соглашение должно быть одобрено президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Изначально США называли День благодарения — 27 ноября — крайним сроком согласования плана Киевом под угрозой прекращения американской помощи, но теперь, отмечает The Economist, дедлайн фактически отодвинули.

Издание вспоминает февральскую встречу Трампа и Зеленского в Белом доме, закончившуюся дипломатическим скандалом, и отмечает, что нынешние события напоминают тот кризис.

Особую роль, по словам авторов, вновь сыграл вице-президент Джей Ди Вэнс, вовлеченный в продвижение плана с выраженным «пророссийским уклоном». Именно Вэнс озвучивал Зеленскому условия, а его давний знакомый по колледжу мистер Дрисколл лично передал послание украинской стороне.

Марко Рубио, наоборот, пытался стабилизировать ситуацию, подчеркнули журналисты. Он звонил сенаторам прямо из самолета и уверял, что обсуждаемый план был составлен не в США, а в России. Сенатор Майк Раундс заявил журналистам, что Рубио прямо сказал коллегам: это «российское предложение, переданное через американского посредника», а не инициатива Вашингтона.

Аналогичное мнение высказал сенатор Ангус Кинг, назвав план «списком пожеланий россиян». Позднее Рубио изменил позицию, заявив в X, что документ все же подготовлен Соединенными Штатами, но основан на предложениях и Москвы, и Киева. Представитель Госдепа Томми Пиготт назвал утверждения Раундса и Кинга очевидно ложными.

Президент России Владимир Путин отмечал, что американский план может лечь в основу будущего урегулирования, однако подчеркнул, что предметных переговоров с Москвой по этому тексту не было. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что обсуждать появляющиеся в СМИ утечки о содержании пунктов американского мирного плана по Украине некорректно.