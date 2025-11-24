Рубио изменил итоги «зловещей» встречи США и Украины в Киеве
The Economist: Рубио сдвинул крайний срок согласования плана США по Украине
Переговоры между США и Украиной по мирному плану в Женеве оказались заметно менее напряженными, чем «зловещая встреча в Киеве» за три дня до этого. Об этом сообщил The Economist.
Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, который по итогам встречи назвал обсуждаемый документ «незавершенной работой». Как уточняет издание, любое соглашение должно быть одобрено президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Изначально США называли День благодарения — 27 ноября — крайним сроком согласования плана Киевом под угрозой прекращения американской помощи, но теперь, отмечает The Economist, дедлайн фактически отодвинули.
Издание вспоминает февральскую встречу Трампа и Зеленского в Белом доме, закончившуюся дипломатическим скандалом, и отмечает, что нынешние события напоминают тот кризис.
Особую роль, по словам авторов, вновь сыграл вице-президент Джей Ди Вэнс, вовлеченный в продвижение плана с выраженным «пророссийским уклоном». Именно Вэнс озвучивал Зеленскому условия, а его давний знакомый по колледжу мистер Дрисколл лично передал послание украинской стороне.
Марко Рубио, наоборот, пытался стабилизировать ситуацию, подчеркнули журналисты. Он звонил сенаторам прямо из самолета и уверял, что обсуждаемый план был составлен не в США, а в России. Сенатор Майк Раундс заявил журналистам, что Рубио прямо сказал коллегам: это «российское предложение, переданное через американского посредника», а не инициатива Вашингтона.
Аналогичное мнение высказал сенатор Ангус Кинг, назвав план «списком пожеланий россиян». Позднее Рубио изменил позицию, заявив в X, что документ все же подготовлен Соединенными Штатами, но основан на предложениях и Москвы, и Киева. Представитель Госдепа Томми Пиготт назвал утверждения Раундса и Кинга очевидно ложными.
Президент России Владимир Путин отмечал, что американский план может лечь в основу будущего урегулирования, однако подчеркнул, что предметных переговоров с Москвой по этому тексту не было. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что обсуждать появляющиеся в СМИ утечки о содержании пунктов американского мирного плана по Украине некорректно.