The Economist узнал о разногласиях Рубио и Вэнса вокруг мирного плана по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс не смогли сойтись во мнении касательно мирного плана по Украине. Об этом сообщила британская газета The Economist .

По ее данным, вице-президент продвигал изначальный жесткий план. Он также созванивался с украинским президентом Владимиром Зеленским и рассказывал ему об условиях.

Рубио, напротив, «изо всех сил пытался вернуть ситуацию в нужное русло, найдя соглашение с украинцами». Он заверял сенаторов, что план якобы подготовила российская сторона, а через несколько часов заявил в X, что документ разработали США.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал американский план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов. В документе говорилось в том числе об ограничении численности ВСУ и признании Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими территориями.

Позже The New York Times сообщила об изменении плана. По ее информации, украинские и американские делегаты скорректировали документ.