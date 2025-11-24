В Кремле назвали некорректным обсуждение утечек пунктов мирного плана США

Песков: нужно исходить из официальной информации о мирном плане США

Обсуждать появляющиеся в СМИ утечки о содержании пунктов американского мирного плана по Украине некорректно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привел ТАСС .

Представитель Кремля призвал исходить из официальной информации.

«Вести обсуждения, мы уже говорили, через СМИ мы считаем невозможным и некорректным. И не хотим этого делать», — сказал Песков.

Он добавил, что информации в масс-медиа может оказаться недостоверной. Мирный план — слишком ответственный и сложный вопрос, чтобы руководствоваться лишь сообщениями из СМИ.

Ранее газета The New York Times сообщила, что американский план по урегулированию конфликта изменится после переговоров США и Украины.