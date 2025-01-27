Мужская половина Макрона и другие истории. О чем умолчали первые леди?

Снова пошли слухи, будто жена Эммануэля Макрона — на самом деле мужчина. Американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства 30 января. Однако француженка не единственная первая леди с тайнами. Самые известные и порой безумные теории собрал 360.ru.

Брижит Макрон Учительница с огоньком Официальные источники гласят, что Брижит Мари-Клод Тронье родилась в 1953 году на севере Франции в городе Амьене. Она была шестым ребенком зажиточных буржуа Симоны и Жана Тронье. Шестым и поздним: со старшим братом разница в 20 лет. Летом 22 июня 1974 года Брижит вышла замуж за будущего банкира Андре-Луи Озьера. Со временем у них родилось трое детей: сын Себастьян и дочери — Лоранс и Тифэн. Счастливая мать работала преподавателем в Париже, Страсбурге, потом преподавала французский и латинский языки, вела школьный театр в частном лицее Амьена.

Фото: Global Look Press

Роман с Макроном На этом рабочем месте в мае 1993 года она и познакомилась с Эммануэлем Макроном, ровесником и одноклассником ее на тот момент 15-летней дочери Лоранс. Через год между учительницей и учеником вспыхнул роман, причем настолько бурный, что родители отослали парня учиться в Париж. Но отношения между влюбленными не прекращались. В 2006-м Брижит, видимо, надоело наставлять рога Озьеру, и они развелись. Свадьба с Макроном состоялась 20 октября 2007 года. А в мае 2017-го Брижит стала первой леди Франции. Любящий супруг даже хотел было выбить ей оплачиваемую ставку жены президента, но шалость не удалась: народ, а затем и правительство не согласились.

Фото: Global Look Press

Мадам месье Первые заявления о том, что жена президента Франции не та, кем кажется, сделали в 2021 году некая 52-летняя ясновидящая Амандин Рой и 48-летняя журналист-фрилансер Наташа Рей. Они выпустили четырехчасовое видеорасследование, в котором доказывали, что Брижит Макрон родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье. Супруга президента обратилась в суд, женщин оштрафовали за клевету. Но уже через год, как раз перед выборами, историю о гомосексуальности Макроне и его жене-трансгендере вспомнили ультраправые. Однако сорвать второй срок французского лидера они не смогли, и разговоры о нестандартной мадам Макрон стихли сами собой.

Фото: Global Look Press

Прошлой весной история заиграла новыми красками. Американская журналистка Кэндис Оуэнс — та самая, что и теперь обещает 30 января выложить неопровержимые доказательства, — заявила, что Брижит до 30 лет была мужчиной. И у него, дескать, даже было пятеро детей. Американка предъявила какое-то детское фото, где, по ее утверждению, изображен месье Жан Мишель, ныне жена президента Франции. Снимок прогнали через специальную компьютерную программу, та показала, что ребенок во взрослом возрасте должен был стать копией Брижит.

Интересно Оуэнс предлагала простой способ опровергнуть ее слова: пусть французская сторона покажет фотографии мадам Макрон, где ей меньше 30 лет. До сих пор ответа не последовало. Оуэнс предлагала простой способ опровергнуть ее слова: пусть французская сторона покажет фотографии мадам Макрон, где ей меньше 30 лет. До сих пор ответа не последовало.

Фото: Global Look Press

Мишель Обама Трансгендер в Белом доме Мишель Лавон Робинсон родилась в южной части Чикаго в январе 1964 года. После школы училась в Принстонском университете и Юридической школе Гарварда. Вот только некоторые исследователи уверены, что до поступления в вуз девушку звали не Мишель, а Майкл. Он отлично учился и играл в футбол. Говорят, переход в женскую лигу парень совершил в 19 лет. А когда познакомился с Бараком, не стал скрывать правды о себе, тем более что о будущем президенте США ходили упорные слухи, будто он нетрадиционной сексуальной ориентации. Так что это было идеальное партнерство, Барак и Мишель благополучно поженились.

Фото: Global Look Press

Впервые о прошлом Мишель Обамы публично заговорили в 2008 году, но слухи скоро сошли на нет. Спустя шесть лет американская актриса и стендап-комик Джоан Риверз на всю страну заявила: «В Овальном кабинете уже сидит гей Обама, а транссексуальная Мишель талантливо играет роль любящей жены и матери». Американцы бы и не заметили эту странную шутку, вот только через пару месяцев юмористка внезапно умерла на операционном столе из-за глупой ошибки анестезиолога. Конспирологи уверены: Риверз убили по приказу президента.

Фото: Global Look Press

Тут же в Сети появились фотографии Мишель, на которых из-под платья якобы проступают первичные половые признаки Майкла. Однако верить этим снимкам на все сто было трудно: компьютерный монтаж способен и не на такое. Но зерна сомнений начали прорастать. К тому же все знали, что Обама не смогли зачать детей естественным путем, поэтому их дочери появились на свет благодаря экстракорпоральному оплодотворению. Злые языки утверждают, что и выносила младенцев по понятным причинам не Мишель, а суррогатная мать.

Интересно Выяснилось, что в Джакарте маленького Барака воспитывала «нестандартная» няня — индонезийский мужчина-транссексуал. Он сам признавался, что приходил на работу в женской одежде, ухаживал за мальчиком и подворовывал косметику у хозяйки дома. После того как Обама уехали, няня переквалифицировалась в проститутки. А сейчас, на старости лет, берет с туристов монетки за свои воспоминания о 44-м президенте США. Выяснилось, что в Джакарте маленького Барака воспитывала «нестандартная» няня — индонезийский мужчина-транссексуал. Он сам признавался, что приходил на работу в женской одежде, ухаживал за мальчиком и подворовывал косметику у хозяйки дома. После того как Обама уехали, няня переквалифицировалась в проститутки. А сейчас, на старости лет, берет с туристов монетки за свои воспоминания о 44-м президенте США.

Фото: Global Look Press

Рептилоид у власти Однако куда интересней другая теория: многие всерьез полагают, что Мишель Обама не человек, а рептилоид. Да-да, разумная человекоподобная рептилия с другой планеты, которая ловко маскируется, натянув человечью кожу. Но иногда у них бывают проколы, и тогда, на секунды, истинная сущность гадов становится очевидна. Вот, дескать, и Мишель пару раз забылась и блеснула чешуей. Муж, разумеется, в курсе — он, по версии некоторых фантастов, вообще пахнущий серой демон. Это, кстати, не отменяет его нестандартных сексуальных наклонностей. Также конспирологи уверены, что из-за злых происков Мишель-ящерицы в 2014 году интернет захлестнула мода на Ice Bucket Challenge, когда все кому не лень перед камерами обливали себя холодной водой. На самом же деле это ритуальное омовение, призванное очистить плоть и подготовить ее к человеческому жертвоприношению.

Фото: Global Look Press

Императрица Александра Федоровна Пришествие Распутина Жена последнего русского императора Николая II Александра Федоровна, как известно, была внучкой британской королевы Виктории и от рождения звалась Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская. С мужем они были троюродными братом и сестрой, но последствия такого альянса осознали только после рождения наследника. По линии матери цесаревич Алексей унаследовал гемофилию. Придворный хирург Сергей Федоров прямо предупредил государя: мальчик едва ли проживет дольше 16 лет. Традиционная медицина не могла вылечить наследника, и склонная к мистицизму Александра Федоровна была готова схватиться за любую соломинку.

Фото: Global Look Press

Такими «соломинками», вхожими во дворец, были юродивый Митя Козельский, странники Василий Босоногий, Матрона Босоножка и другие «целители». Когда Григорий Распутин приобрел славу «божьего человека», он тоже заинтересовал царицу. Его представили Александре Федоровне дочери будущего черногорского короля Николая Негоша. Распутин, как опытный шоумен, сумел произвести впечатление и на Николая II, и на Александру Федоровну. Довольно скоро ему доверили лечить цесаревича, и новоявленный «старец» запретил давать наследнику лекарства. Когда мальчику стало лучше, царская чета готова была выполнить любое желание тобольского мужика.

Интересно Вероятнее всего, Алексею стало легче после отказа от аспирина. Его могли давать царевичу для облегчения боли, так как еще не знали, что это лекарство разжижает кровь и потому противопоказано гемофиликам. Вероятнее всего, Алексею стало легче после отказа от аспирина. Его могли давать царевичу для облегчения боли, так как еще не знали, что это лекарство разжижает кровь и потому противопоказано гемофиликам.

Фото: Global Look Press

Черный маг и обольститель Распутин буквально загипнотизировал Николая II и его жену. Скоро он начал позволять себе вмешиваться в государственные дела, указывать, кого на какую должность ставить, а кого — снять. Это сильно не нравилось членам императорской семьи, правительству и вчерашним фаворитам. Злые языки утверждали, что отношения Распутина с царицей, а также с великими княжнами давно перешли… в постель. В прессе стали появляться обличительные статьи о «духовном гастролере» и «мистическом распутстве», тиражировались несколько писем скандального содержания якобы от Александры Федоровны и ее дочерей к «старцу».

Интересно Попытки растормошить царя не удавались. Ответ был один: «На святых всегда клевещут!» Николай II не желал слушать даже мать, которая умоляла удалить Распутина и запретить царице вмешиваться в государственные дела. Саму англичанку пробовала увещевать ее старшая сестра, но тоже безуспешно. Попытки растормошить царя не удавались. Ответ был один: «На святых всегда клевещут!» Николай II не желал слушать даже мать, которая умоляла удалить Распутина и запретить царице вмешиваться в государственные дела. Саму англичанку пробовала увещевать ее старшая сестра, но тоже безуспешно.

Государь и так не пользовался уважением в народе: по их мнению, он был мягок, любил выпить, к тому же все помнили давку на Ходынском поле и Кровавое воскресенье. А уж слухи о том, что Николаем вертит простой мужик, да еще наставляет ему рога, били под дых уже всей державе. Конец этому положили князь Феликс Юсупов, монархист Владимир Пуришкевич, великий князь Дмитрий Павлович и офицер британской разведки MI6 Освальд Рейнер. В ночь на 30 декабря 1916 года они заманили Распутина в ловушку и расправились с ним: отравили, застрелили, а потом утопили в полынье Невы у Каменного острова.

Фото: Global Look Press

Нэнси Рейган Поклонница астрологии Жена 40-го президента США Нэнси Рейган стала первой леди в 1981 году. На третий месяц президентства на ее мужа было совершено покушение возле отеля «Хилтон» в Вашингтоне. Из шести пуль три ранили спутников Рональда Рейгана, одна попала ему в грудь и прошла в трех сантиметрах от сердца.

Интересно Стрелок — 25-летний Джон Хинкли — младший — вовсе не питал ненависти в Рейгану. Таким образом он собирался сделать «величайшее предложение любви в истории мира» актрисе Джоди Фостер (да-да, той самой, из фильма «Молчание ягнят»). Парень был уверен, что, прославившись на всю страну, сможет завоевать сердце возлюбленной. Но в итоге провел 30 лет в психушке. Стрелок — 25-летний Джон Хинкли — младший — вовсе не питал ненависти в Рейгану. Таким образом он собирался сделать «величайшее предложение любви в истории мира» актрисе Джоди Фостер (да-да, той самой, из фильма «Молчание ягнят»). Парень был уверен, что, прославившись на всю страну, сможет завоевать сердце возлюбленной. Но в итоге провел 30 лет в психушке.

Фото: Global Look Press

После нападения Нэнси Рейган вспомнила, что 70-х годах на шоу Мерва Гриффина познакомилась с астрологом и писательницей Джоан Квигли. Первая леди связалась с ней и спросила: можно ли было предвидеть и предотвратить покушение? Прорицательница заверила, что да, она могла бы. Собственно, суеверные и консервативные Рейганы как минимум с 1967 года пользовались услугами астролога и экстрасенса Джин Диксон — к этой дамочке прислушивался даже 37-й президент США Ричард Никсон (но она как-то забыла нагадать политику скандальный финал его карьеры).

Фото: Википедия

Вернемся к Квигли. После того разговора с Нэнси она стала неотъемлемой, хоть и невидимой частью семьи Рейганов ценой три тысячи долларов в месяц. Между Белым домом и домом гадалки протянули частную телефонную линию, первая леди регулярно запрашивала астрологические советы для мужа. Дошло до того, что астролог готовила специальный президентский календарь, в котором отмечала зеленые (хорошие), красные (плохие) и желтые (неопределенные) дни. Эти заметки всегда лежали на углу рабочего стола Рейгана для планирования расписания встреч и поездок. Квигли даже выбрала дату Женевского саммита 1985 года.

Фото: Global Look Press

Скелеты в шкафу Разумеется, все это очень не нравилось соратникам Рейгана. Но, когда руководитель аппарата Белого дома Дональд Риган попытался призвать Нэнси к порядку, та просто нажаловалась мужу, и он отправил политика в отставку. И это был далеко не единственный человек, кого уволили по настоянию жены президента. Но за Риганом не заржавело: он выпустил мемуары «Для протокола: от Уолл-стрит до Вашингтона», в которых подробно рассказал о консультациях Рейгана с астрологом за госсчет. Тут еще поползли слухи, что Нэнси, хоть и основала программу борьбы с наркоманией, годами злоупотребляла лекарственными препаратами.

Фото: Global Look Press

Масла в огонь подлила старшая дочь Рейганов Пэтти Дэвис. Она не только рассказала много неприятных историй о жизни родителей, но и призналась, что мать жестоко ее поколачивала. Впрочем, младшему брату Рональду Прескотту тоже доставалось. Кстати, Нэнси отреклась от дочери, когда та начала жить с мужчиной не в браке. Несмотря на скандалы, Рейган отсидел в президентском кресле два срока подряд, больше в него ни разу не стреляли. Остается только гадать, есть ли тут заслуга астролога, или это обычное совпадение и хорошая работа спецслужб.

Фото: Рональд и Нэнси Рейган, Канада, 18 марта 1985 года. Erin Combs / Global Look Press

Принцесса Уэльская Диана Скандальная невестка королевы Диана Фрэнсис Спенсер родилась летом 1961 года в графской семье, где была четвертой из пяти детей. Училась она так себе (дважды заваливала школьные выпускные экзамены), была достаточно застенчивой, талантливо музицировала на фортепиано, занималась плаванием и дайвингом, изучала балет и чечетку. Принц Уэльский Чарльз, ныне — король Великобритании Карл III, встречался со старшей сестрой Дианы. Но однажды на загородном уик-энде будущий монарх навел резкость на 19-летнюю девушку и пригласил ее сначала на королевскую яхту, а затем и в шотландскую резиденцию королевской семьи.

Фото: Принцесса Уэльская на следующий день после бракосочетания. KEYSTONE Pictures USA / Global Look Press

Поначалу и Елизавета II, и ее супруг хорошо приняли Диану, дали добро на брак. Увы, уже через пять лет после громкой свадьбы принцесса устала от мужа и двоих детей, нашла любовника. Чарльз в ответ тоже плюнул на семью и восстановил отношения со своей давней и на тот момент замужней подругой Камиллой Паркер-Боулз. Разумеется, все эти адюльтеры получили известность. Потом принцесса откровенно рассказывала прессе об изменах Чарльза («Нас было трое в этом браке, немного тесновато»), жаловалась на суицидальные настроения, которые вызывала неверность мужа. Родня с обеих сторон пытались погасить скандал, но не тут-то было.

Фото: Принцесса Диана и принц Чарльз, Лондон, 7 февраля 1986 года. Uppa / Global Look Press

Диана признавала, что тоже гуляла налево, однако подчеркивала: ее-то до этого довели. В конце концов, 20 декабря 1995 года Елизавета II отправила Чарльзу и Диане письма, попросила развестись и перестать позорить фамилию. Поторговавшись две недели, супруги согласились на развод. Личная жизнь экс-принцессы, которую обожала публика, начала бить ключом. Сначала она закрутила роман с кардиохирургом Хаснатом Ханом. После начались отношения с наследником миллиардера Доди Аль-Файедом. Именно с ним 31 августа 1997 года Диана и погибла в туннеле у парижского моста Альма.

Фото: Стихийный мемориал недалеко от места гибели Дианы. Julien Mattia / Global Look Press

Убийство или побег? Тут и началось самое интересное. Все были уверены, что королева Великобритании ненавидела Диану за все то грязное белье, которым она потрясала на публике. К тому же люди откровенно симпатизировали венценосной блондинке и терпеть не могли Чарльза, которого считали виновником всех несчастий его жены. Еще Диана знала слишком много о закулисной жизни Виндзоров и вполне могла решиться обнародовать их тайны. Вот потому-то королева повелела убить неугодную бывшую жену принца, подстроив автоаварию. Леди Ди, кстати, была уверена, что ей угрожает опасность, и еще до развода неоднократно признавалась в этом знакомым.

Фото: Gортрет принцессы Дианы 80-х годов XX века. Globe Photos / Global Look Press

Не исключено, что к организации убийства подключили секретную службу MI6. Известно, что лимузин с влюбленной парочкой сначала подрезали, а затем ослепили яркой вспышкой света, от которой шофер потерял управление. Впрочем, возможно, это были спецслужбы США или Франции. Но их резоны остаются тайной. Есть и те, кто уверен, что вся авария — лишь инсценировка, именно потому ее и провернули в туннеле, где не было камер. На самом деле Диане осточертела публичность, так что она сговорилась с Аль-Файедом устроить спектакль. Пока весь мир оплакивал леди Ди, она с возлюбленным зажила тихо и счастливо на комфортабельном острове.

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