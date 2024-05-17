Сотрудничество России с Китаем: визит Путина в Китай, двусторонние отношения | 360°

Эксклюзив 17 мая 2024, 13:53 Разворот на Восток. Как Китай ушел с периферии внимания России Китаист Карнеев: Китай ушел с периферии интересов России, сотрудничество усилили Unsplash

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Россия развернулась в сторону Китая, который долгие годы оставался на периферии ее интересов. Началось увлечение китайским языком, дороги заполонили автомобили из Поднебесной, а полки магазинов — товары из КНР. Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, кандидат исторических наук Андрей Карнеев объяснил 360.ru, как произошли эти перемены.

Историческое сближение

«Профессиональные китаисты, конечно, приветствуют нынешний этап развития наших двусторонних отношений. Много лет назад Китай был на периферии внимания, то есть. Конечно, всегда у нас такой евроцентристский подход — Запад прежде всего», — сказал он.

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Специалист подтвердил, что изменилась не только внешняя политика России. Само общество стало уделять Китаю больше внимания. Карнеев заявил, что переменился менталитет граждан, политической и экономической элиты.

«И даже, по-моему, [президент России Владимир] Путин во время этого визита намекнул, что кто-то из членов его семьи то ли интересуется Китаем, то ли даже изучает китайский язык. Что уж говорить о других людях, мы действительно фиксируем возросший интерес к изучению китайского», — заявил специалист.

Торговое сотрудничество

Рост экономического сотрудничества Карнеев объяснил тем, что китайские производители изменили подход к бизнесу. По его словам, произошел большой прогресс в отношении качества товаров.

Китай делал первые шаги в сочетании рыночной и плановой экономики. Прошло много лет, и мы видим, что Китай по многим позициям не только в плане количества, но и качества товаров сделал большой прогресс. Андрей Карнеев

На российский рынок вышли многочисленные марки китайских автомобилей. Карнеев заявил, что всего пять лет назад такого ассортимента не наблюдали. Он увидел в этом еще одно свидетельство повышенного интереса к Китаю, несмотря на дискуссии о качестве этих машин.

В некоторых случаях, по словам Карнеева, китайские товары по соотношению цены и качества превзошли западные. Например, в области зеленой энергетики. Китаист заявил, что на Западе даже начали обсуждать заградительные пошлины, чтобы избавиться от сильного конкурента.

Пресс-служба Кремля

«Китайские солнечные панели, ветрогенераторы, электромобили — европейские производители уже не могут с ними тягаться. Я не хочу сказать, что любой товар, произведенный в Китае, заведомо лучше других, но они очень сильно повысили международную конкурентоспособность», — заявил он.

Мирный план

По мнению собеседника 360.ru, России импонирует позиция Китая по украинскому кризису. Карнеев заявил, что КНР, несмотря на давление, сумела сохранить нейтралитет и настоять на мирном урегулировании конфликта.

«С учетом того, что на них оказывается очень сильное давление, вот эту позицию можно уважать и считать, что Китай действительно доказывает своей политикой, что он способен на независимую внешнюю политику», — сказал специалист.

Китай, по словам Карнеева, не встал ни на чью сторону — ни России, ни Украины. Специалист заявил, что в мире мало стран, которые смогли позволить себе такую «вольность».