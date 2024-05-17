Мир 17 мая 2024, 12:41 Китай и Россия не откажутся от внеблокового статуса — МИД МИД КНР: Китай и РФ продолжат придерживаться принципа неприсоединения к блокам РИА «Новости»

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Сотрудничество между Россией и Китаем соответствует рыночным принципам и не подвержено внешнему влиянию. Страны продолжат поддерживать друг друга в защите суверенитета и придерживаться принципа неприсоединения к блокам, заявил директор департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В будущем две страны продолжат придерживаться принципа неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны, будут непрерывно углублять взаимное политическое доверие», — сказал он.

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По словам Лю, Россия и Китай противодействовали вмешательству внешних сил в свои внутренние дела, поддерживали друг друга в обеспечении безопасности, защите суверенитета и развитии. Представитель МИД сказал, что отношения стран соответствовали принципам рынка и Всемирной торговой организации. Он объявил, что государства продолжат развивать партнерство в сферах торговли, энергетики, экономики и сельского хозяйства.

Двусторонние отношения России с Китаем уникальны тем, что не направлены против третьих стран, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время визита делегации в Пекин. Единственной целью сотрудничества он назвал повышение благосостояние двух народов.